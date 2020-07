Andi Gilang Makin Tajam di Moto2 Andalusia, Selisih Cuma 0,359 Detik dengan Yang Tercepat

BANGKAPOS.COM, JEREZ, - Kecepatan pebalap Moto2 asal Indonesia, Andi Farid Izdihar alias Andi Gilang semakin tajam saat tampil di Moto2 Andalusia pada sesi latihan bebas ketiga (FP3) di Sirkuit Jerez Spanyol, Sabtu (25/7/ 2020).

Andi Gilang menempati urutan ke 27 dari 30 pebalap Moto2 yang ikut di Moto2 Andalusia.

Gilang mencatat waktu 1 menit 42.600 detik.

Kecepatannya hanya selisih 0,359 detik dari Jorge Martin yang mencatat waktu tercepat di FP3 dengan raihan 1 menit 41.175 detik.

Raihan waktu di FP3 ini lebih cepat hampir satu detik dari raihan saat kualifikasi di seri perdana Jerez 2020 di tempat sama.

Pekan lalu catatan Gilang ialah 1 menit 42,932 detik saat QTT.

Di sisi lain, Jorge Martin menjadi pebalap tercepat dan menguasai sesi FP3 sejak awal.

Berada di tempat kedua ialah mantan pebalap MotoGP yang kembali ke MotoGP yaitu Sam Lowes dengan selisih 0,013 detik.

Berada di posisi ketiga sampai kelima secara berurutan ialah Lorenzo Baldassari, Edgar Pons, dan Tetsuta Nagashima. Masing-masing hanya berselisih sepersekian detik.

Bahkan selisih Pons dan Baldassari hanya 0,002 detik.

Hasil FP3 Moto2 Andalusia, Jerez 2020:

1 88 Jorge MARTIN SPA Red Bull KTM Ajo Kalex 248.2 1'41.175

2 22 Sam LOWES GBR EG 0,0 Marc VDS Kalex 246.0 1'41.188 0.013 / 0.013

3 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Flexbox HP 40 Kalex 246.5 1'41.485 0.310 / 0.297

4 57 Edgar PONS SPA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 246.0 1'41.487 0.312 / 0.002

5 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN Red Bull KTM Ajo Kalex 248.8 1'41.502 0.327 / 0.015

6 42 Marcos RAMIREZ SPA Tennor American Racing Kalex 248.8 1'41.529 0.354 / 0.027

7 44 Aron CANET SPA Openbank Aspar Team Moto2 Speed Up 247.1 1'41.562 0.387 / 0.033

8 10 Luca MARINI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 246.5 1'41.567 0.392 / 0.005

9 12 Thomas LUTHI SWI Liqui Moly Intact GP Kalex 248.8 1'41.622 0.447 / 0.055

10 11 Nicolo BULEGA ITA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 248.2 1'41.637 0.462 / 0.015

11 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Beta Tools Speed Up Speed Up 245.4 1'41.660 0.485 / 0.023

12 87 Remy GARDNER AUS Onexox TKKR SAG Team Kalex 245.4 1'41.665 0.490 / 0.005

13 24 Simone CORSI ITA MV Agusta Forward Racing MV Agusta 246.5 1'41.703 0.528 / 0.038

14 72 Marco BEZZECCHI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 248.2 1'41.729 0.554 / 0.026

15 55 Hafizh SYAHRIN MAL Openbank Aspar Team Moto2 Speed Up 245.4 1'41.771 0.596 / 0.042

16 33 Enea BASTIANINI ITA Italtrans Racing Team Kalex 247.1 1'41.797 0.622 / 0.026

17 9 Jorge NAVARRO SPA Beta Tools Speed Up Speed Up 245.4 1'41.799 0.624 / 0.002

18 97 Xavi VIERGE SPA Petronas Sprinta Racing Kalex 246.5 1'41.810 0.635 / 0.011

19 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 247.1 1'41.833 0.658 / 0.023

20 23 Marcel SCHROTTER GER Liqui Moly Intact GP Kalex 244.8 1'41.906 0.731 / 0.073

21 40 Hector GARZO SPA Flexbox HP 40 Kalex 248.2 1'41.974 0.799 / 0.068

22 96 Jake DIXON GBR Petronas Sprinta Racing Kalex 250.0 1'42.074 0.899 / 0.100

23 62 Stefano MANZI ITA MV Agusta Forward Racing MV Agusta 248.2 1'42.090 0.915 / 0.016

24 37 Augusto FERNANDEZ SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 247.1 1'42.122 0.947 / 0.032

25 16 Joe ROBERTS USA Tennor American Racing Kalex 245.4 1'42.232 1.057 / 0.110

26 64 Bo BENDSNEYDER NED NTS RW Racing GP NTS 247.1 1'42.241 1.066 / 0.009

27 27 Andi Farid IZDIHAR INA IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 247.7 1'42.761 1.586 / 0.520

28 19 Lorenzo DALLA PORTA ITA Italtrans Racing Team Kalex 246.0 1'42.797 1.622 / 0.036

29 99 Kasma DANIEL MAL Onexox TKKR SAG Team Kalex 248.2 1'43.048 1.873 / 0.251

30 2 Jesko RAFFIN SWI NTS RW Racing GP NTS 242.1 1'43.618 2.443 / 0.570

