Begini Cara Polres Basel Bikin Anggotanya Tetap Sehat dan Bugar

BANGKAPOS.COM, BANGKA-- Kepolisian Resor Bangka Selatan menggelar Tes Kesamaptaan berkala kepada anggota kepolisian guna mengetahui dan meningkatkan kondisi jasmani personel.

Wakapolres Bangka Selatan, Kompol Sarwo Edi Wobowo menyatakan kegiatan ini dilakukan selama 2 hari yakni pada Kamis (23/7/2020) dan Jumat, (24/7/2020) di Halaman Mapolres Bangka Selatan.

Menurut Kompol Sarwo Edi, kegiatan ini sengaja digelar rutin demi tetap menjaga kesehatan personel dan mengetahui kondisi fisik personel.

"Intinya kegiatan ini kita lakukan untuk tetap menjaga kesehatan personel kita sehingga tetap bugar dan semakin siap menghadapi tantangan tugas di lapangan," ujar Kompol Sarwo Edi pada Sabtu, (25/7/2020).

Selain diikuti oleh Bintara, Tes Kesamaptaan ini lanjutnya turut diikuti oleh Pejabat Utama Polres Bangka Selatan.

Dalam pelaksanaan tes kebugaran yang digelar, Kompol Sarwo Edi menyebutkan meliputi lari selama 12 menit, push up, sit up, pull up dan shuttle run.

"Setiap personel akan mendapatkan jatahnya masing-masing sehingga benar-benar penting untuk dilakukan demi menjaga kondisi kesehatan sehingga dapat melaksanakan tugas sehari-hari dengan baik," imbuhnya.

(Bangka Pos/Jhoni Kurniawan)