#TerusBergerakMaju Adaptasi Kebiasaan New Normal

Telkomsel Bersama SMAN 1 Palembang Manfaatkan CloudX untuk Media Belajar



BANGKAPOS.COM--#TerusBergerakMaju adaptasi New Normal di Kota Palembang, Telkomsel bekerja sama dengan SMAN 1 Palembang memanfaatkan CloudX Conference untuk para guru. Ini merupakan salah satu bentuk komitmen Telkomsel berperan aktif mendukung seluruh pihak menghadapi masa pandemi COVID-19 di seluruh tanah air, termasuk dengan instansi Pendidikan.



“Dengan semangat #TerusBergerakMaju, Telkomsel bersama SMAN 1 Palembang akan mempermudah para guru mendidik siswa/i nya dari rumah melalui akses CloudX Conference. Ada puluhan akses untuk video conference yang bisa diikuti hingga 100 siswa/i untuk menunjang kegiatan belajar mengajar selama masa transisi ke New Normal ini,” kata Manager Branch Telkomsel Palembang, Dheni Haryanto.



Dheni menambahkan, kerjasama ini merupakan bentuk nyata kontribusi Telkomsel untuk mengakselerasi implementasi pemanfataan teknologi digital di semua bidang.

“Dengan pemanfaatan teknologi yang tepat, tentunya akan meningkatkan produktivitas di seluruh aspek kehidupan,” ungkap Dheni.



Melalui kerjasama ini nantinya SMA N 1 Palembang akan menggunakan layanan Paket CloudX sebanyak 36 user dengan harga berbayar 330 ribu/user untuk menunjang kegiatan belajar mengajar secara daring. Telkomsel bersama SMAN 1 Palembang juga memberikan pelatihan khusus terkait pemanfaatan media CloudX Conference kepada delapan puluh guru aktif.

Selain itu, para guru juga diberikan hak istimewa untuk dapat menikmati produk Society Package dari Telkomsel. Dengan adanya akses ini, para guru dapat menikmati berbagai layanan Telkomsel dengan harga yang lebih murah.



“Semoga dengan adanya kemudahan akses dari Telkomsel dan SMAN 1 Palembang, para guru bisa terus produktif mendidik para siswa/i meskipun dari rumah”, tutup Dheni. (*)