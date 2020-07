40 & Serial Film Ini Akan Dicabut Per Agustus di Netflix, Ini Link Download dan Streaming Film Seru

BANGKAPOS.COM -- Layanan streaming Netflix telah merencanakan bakal menarik 40 film dan serial yang ada di platformnya.

Netflix mengaku akan memulai rangkai penarikan pada tanggal 1 Agustus mendatang.

Penarikan terbesar pun akan terjadi di tanggal 31 Agutus dengan adanya sejumlah film seru yang menjadi korbannya.

Penasaran apa saja film dan serial yang akan ditarik bulan Agustus?

Berikut daftar dan tanggal lengkapnya !

1. Skins: Vol. 1-7 ( 1 Agustus )

2. Love (3 Agustus )

3. Paranormal Survivor: Season 1-2 (3 Agustus )

4. 6 Days ( 7 Agustus )

5. Judy Moody and the Not Bummer Summer ( 7 Agustus )

6. St. Agatha ( 7 Agustus )