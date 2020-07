Anya Geraldine Tak Perduli Tampang, yang Penting Punya Pacar, Sejak 13 Tahun Tak Pernah Jomblo

BANGKAPOS.COM -- Anya Geraldine mengaku tak betah menjomblo terlalu lama.

Agar selalu punya pacar, Anya Geraldine bahkan tak punya banyak kriteria pria untuk jadi pasangannya.

Karena ketergantungannya itu, Anya Geraldine mengaku paling lama menjomblo hanya 2 minggu.

Dalam podcast Deddy Corbuzier berujudul "Anya Geraldine No Cowok, No Way",

Anya blak-blakan akui tak pernah berpikir tentang tipe pria.

Perempuan 24 tahun ini, hanya menekankan pasangannya harus setia dan menarik.

Anya Geraldine juga tak mengharuskan kekasihnya berwajah tampan.

"Dari dulu muka pacar aku variatif banget, ada yang cakep, ada yang biasa, ada yang gimana.

(Yang penting) sifat sih nomor satu, sama selalu ada," kata Anya Geraldine dikutip Sabtu (25/7/2020).

Tahu akan sulitnya mendapatkan pria yang bisa selalu ada untuknya, Anya Geraldine selalu melakukan seleksi di awal.