Netflix Bakal Tarik 40 Film dan Serial per Agustus, Ini Daftar Link Web Situs Nonton Film Gratis

BANGKAPOS.COM -- Layanan streaming Netflix telah merencakan bakal menarik 40 film dan serial yang ada di platformnya.

Netflix mengaku akan memulai rangkai penarikan pada tanggal 1 Agustus mendatang.

Penarikan terbesar pun akan terjadi di tanggal 31 Agutus dengan adanya sejumlah film seru yang menjadi korbannya.

Penasaran apa saja film dan serial yang akan ditarik bulan Agustus?

Berikut daftar dan tanggal lengkapnya !

1. Skins: Vol. 1-7 ( 1 Agustus )

2. Love (3 Agustus )

3. Paranormal Survivor: Season 1-2 (3 Agustus )

4. 6 Days ( 7 Agustus )

5. Judy Moody and the Not Bummer Summer ( 7 Agustus )

6. St. Agatha ( 7 Agustus )

7. Adventures in Public School ( 14 Agustus )

8. Being AP ( 14 Agustus )

9. Goon (14 Agustus )

10. The Incident ( 18 Agustus )

11. Some Kind of Beautiful ( 19 Agustus )

12. Bad Rap (20 Agustus )

13. Just Go With It ( 21 Agustus )

14. Blue Is the Warmest Color ( 25 Agustus )

15. Bring It On: World Wide Showdown The Wicker Man ( 28 Agustus )

Film yang Diblokir Pada Tanggal 31 Agustus

16. Bad Boys

17. Bad Boys II

18. Candy Man

19. Child's Play

20. Clueless

21. Failure to Launch

22. Get Him to the Greek

23. Groundhog Day

24. He's Just Not That Into You

25. Jerry Maguire

26. The Karate Kid

27. The Karate Kid Part II

28. The Karate Kid Part III

29. The Lake House

30. Life as We Know It

31. Murder Party

32. Observe and Report

33. One Day

34. Public Enemies

35. Rugrats Go Wild

36. School Daze

37. Toothsie

38. United 93

39. V for Vendetta

40. Valentine's Day

