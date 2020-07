Chord dan Lirik Lagu 'Munajat Cinta' The Rock

BANGKAPOS.COM-- Ahmad Dhani memiliki beberapa group musik yang tenar, di antaranya The Rock.

The Rock pernah mempopulerkan lagu munajat cinta.

lagu ini diperdengarkan hingga sekarang dan masih terus dicari oleh penggemar The Rock.

Berikut chord dan liriknya seperti dilansir dari Tribunsolo.com

Intro : C

.

C G

malam ini ku sendiri

Am E

tak ada yang menemani

F C

seperti malam-malam

Dm G C G

yang sudah-sudah

.

C G

hati ini selalu sepi

Am E

tak ada yang menghiasi

F C

seperti cinta ini

Dm G C G

yang s'lalu pupus

.

Reff :

C G

Tuhan kirimkanlah aku

Am E

kekasih yang baik hati

F C

yang mencintai aku

Dm G C G

apa adanya

.

C G

mawar ini semakin layu

Am E

tak ada yang memiliki

F C

seperti aku ini

Dm G C G

semakin pupus

.

Kembali ke : Reff

.

Interlude : C G Am E

F C Dm G C G

.

Kembali ke : Reff

.

Outro : C.

(Bangkapos.com/Nordin/Tribunsolo.com)