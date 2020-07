Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu 'Cantik' Kahitna, Main dari C

Chord dan Lirik Lagu 'Cantik' Kahitna

BANGKAPOS.COM-- Siapa yang tidak kenal group musik Kahitna.

Lagu-lagu yang mereka nyanyikan melegenda hingga sekarang, sebut saja lagu yang berjudul cantik.

Lagu ini digemari berbagai pihak, mulai dari orang dewasa hingga remaja kekinian.

Berikut chord dan liriknya seperti dilansir dari tribunmanado.com.

Intro: C

C F C

Cantik… ingin rasa hati berbisik

F Em Dm

Untuk melepas keresahan dirimu oh

(*)

C F C

Cantik… bukan ku ingin menganggumu

F Em Dm

Tapi apa arti merindu selalu wowo wo

(#)

F Dm

Walau mentari terbit di utara

F Bb G

Hatiku hanya untukmu

Reff:

C Am

Ada hati yang termanis dan penuh cinta

Dm G

Tentu saja kan ku balas seisi jiwa

C Am

Tiada lagi tiada lagi yang ganggu kita

Dm F G C

Ini kesungguhan sungguh aku sayang kamu