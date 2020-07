2nd Anniversary PCX Meriah dan Bermanfaat

BANGKAPOS.COM,BANGKA--Puluhan Pecinta Motor PCX Bangka tergabung dalam Komunitas HPCI dibawah Paguyuban IMHB berangkat ke Pantai Matras Sungailiat memeriahkan Anniversary PCX.

Berangkat hari Minggu 26 Juli 2020 dari Main Dealer Honda Bangka Belitung dimulai dengan touring dari Kota Pangkalpinang menuju Sungailiat.

Pecinta Motor PCX (Ist)

Dalam rangkaian acara 2nd Anniversary Honda PCX Club Indonesia (HPCI).

Bro Tri selaku ketua HPCI Chapter Bangka mengucapkan terima kasih atas support Main Dealer honda dengan Komunitas Honda PCX HPCI juga ikut terlibat dalam aksi nyata kampanye keselamatan berlalu lintas sertai kontribusi positif kepada masyarakat melalui kegiatan positif dengan alam dan lingkungan.

Kegiatan CSR dengan memberikan Alat kebersihan kepada pengurus Pantai Matras (Ist)

Mushlih Reinaldo selaku Marketing Manager dari Main Dealer Honda saat diwawancarai, kegiatan ini merupakan kegiatan gathering anggota community PCX di Bangka (HPCI).

Kegiatan ini bertujuan untuk mempererat silaturahmi para anggotanya. Sekaligus menjadi ajang bersuka cita dan berbagi dengan kegiatan CSR.

Di dalam acara ini terdapat beberapa kegiatan diantaranya, midnight bikers camp, diskusi komunitas dan berbagi cerita oleh para anggota. Kemudian dilanjutkan dengan games seru untuk menjalin kekompakan para anggota.

Selain itu Kegiatan CSR dengan memberikan Alat kebersihan kepada pengurus Pantai Matras. Saat Penyerahan Alat bantu CSR Kebersihan lingkungan di saksikan oleh Bapak M.Hardi perwakilan DIT PAM OBVIT POLDA BABEL.

2nd Anniversary PCX (Ist)

Di tahun 2020 Honda PCX memang menjadi andalan Motor Honda di th 2020 yang saat ini motor matic yang sangat nyaman untuk dikendarai dan elegan, serta fiturnya yang sangat cocok..

"Di tahun 2020 Honda PCX memang menjadi andalan Motor Honda di th 2020 yang saat ini motor matic yang sangat nyaman untuk dikendarai dan elegan, serta fiturnya yang sangat cocok.Harga OTR Motor All New PCX pun kompetitif di Rp 31.930.00 type CBS dan Rp 34.931.000 type ABS." jelas Muslih Kepada Bangkapos com.