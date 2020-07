Jelang Iduladha di Pangkalpinang, Harga Cabai Alami Kenaikan, Bawang Merah Turun

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Tak terasa sebentar lagi sudah Iduladha tahun 2020.

Biasanya kebanyakan harga bahan-bahan masyarakat sering terjadi perubahan jelang lebaran.

Tak terkecuali dengan cabai dan bawang yang menjadi kebutuhan pokok dalam memasak saat persiapan lebaran.

Harga cabai dan bawang mengalami perubahan menjelang Iduladha di Pangkalpinang.

Hamid, distributor sekaligus pengecer yang beralamat di Jalan Pasar Daging, Pasar Induk Kota Pangkalpinan, mengatakan, saat ini harga cabai kecil maupun keriting mengalami kenaikan.

"Harga cabai kecil saat ini Rp 28.000 sampai Rp 30.000 per kilo itu eceren, kalau grosir Rp 24.000 atau Rp 23.000. Kalau harga cabai keriting saat ini Rp 28.000 eceran per kilo," katanya kepada Bangkapos.com, Selasa (28/7/2020).

Diakuinya, harga Rp 28.000 dan 30.000 per kilo itu tergantung dari pedagangnya selaku penjual.

"Sebelumnya di bawah Rp 20.000 per kilo cabai keriting yang grosir, cabai kecil sebelumnya Rp 22.000 per kilo grosir, eceran Rp 26.000 per kilo," jelasnya.

Selain itu, dia juga menyebutkan harga bawang merah maupun putih saat ini juga mengalami perubahan.

"Kalau harga bawang merah sekarang grosir Rp 24.000 per kilo, dan ecerannya Rp 28.000 per kilo sampai 30.000 per kilo, sedangkan bawang putih Rp 14.000 per kilo grosir, eceran Rp 18.000 per kilo," kata Hamid.

Harga bawang merah turun menjelang lebaran, sementara bawang putih naik.

"Sebelumnya harga bawang merah sekitar Rp 28.000 per kilo grosir dan eceran Rp 32.000 per kilo. Sedangkan bawang putih Rp 13.000 per kilo grosir dan yang eceran Rp 17.000 per kilo," sebutnya.

Menurut Hamid, kenaikan harga terjadi karena banyaknya permintaan masyarakat terhadap cabai dan bawang jelang Iduladha tahun ini. (Bangkapos.com / Widodo)