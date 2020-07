Konferensi Virtual yang Mengajak Industri Pariwisata Optimis di Era COVID-19

BANGKAPOS.COM – MarkPlus Tourism kembali menghadirkan event pariwisata Planet Tourism Indonesia, setelah sukses digelar pada 2019 di The Ritz-Carlton Ballroom, Pacific Place, Jakarta.

Dengan keberadaan COVID-19, Planet Tourism Indonesia 2020 akan hadir secara online atau virtual via aplikasi hopin pada Rabu (29/7) 2020. Mengambil tema Tourism Indonesia Redefined: New, Next, Post, event akan digelar mulai pukul 08.00 pagi sampai 17.00 sore WIB.

Tema tersebut sangat relevan dengan kondisi pariwisata saat ini sebagai salah satu sektor terdampak COVID-19. "Di masa krisis sekarang bisnis pariwisata dituntut untuk menyiapkan strategi di era COVID-19. Lanskap industri ini akan berubah drastis, sehingga selain berusaha survive, harus optimis dan memiliki rencana untuk beradaptasi dengan dunia pariwisata post COVID-19," ungkap Founder & Chairman MarkPlus Tourism Hermawan Kartajaya.

Untuk itu Planet Tourism Indonesia 2020 akan menghadirkan pembicara-pembicara ahli di bidangnya, yang akan membahas potensi pariwisata di era pandemi terutama di Indonesia. Selain Hermawan, Menteri Pariwisata Wishnutama Kusubandio, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Ketua Umum PHRI Haryadi Sukamdani, sampai pembicara kelas global seperti CEO Global Sustainable Tourism Council (GSTC) Randy Durband dan CEO Pasific Asia Travel Association (PATA) Mario Hardy akan membawakan tema-tema menarik bagi pelaku pariwisata.

Total selama acara delapan jam, akan hadir 33 pembicara dalam dan luar negeri, serta akan dihadiri sebanyak 700 audiens. Selain sesi talkshow akan ada juga sesi eksibisi booth yang biasa hadir dalam event-event secara offline. Kini di Planet Tourism Indonesia 2020 pengalaman mengunjungi booth tersebut ditampilkan secara virtual, dengan pengalaman yang tentunya lebih menarik dan berbeda dari biasanya.

Bagi pelaku industri pariwisata atau siapapun ingin mengetahui perspektif industri di masa depan di era COVID-19, serta pengalaman virtual conference lain daripada yang lain, bisa mengunjungi sebsite planetourismconference.com.

Di mana harga tiket per orang dimulai dari IDR 150.000 dan harga khusus pelajar/mahasiswa IDR 50.000. Akan ada harga spesial bagi yang ingin membeli tiket dalam grup dengan minimal pembelian untuk tiga orang.

