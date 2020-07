Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu 'Apalah Arti Menunggu' Raisa

Chord dan Lirik Lagu 'Apalah Arti Menunggu' Raisa

BANGKAPOS.COM-- Penyanyi cantik Raisa memiliki tembang-tembang hits.

Salah satunya berjudul 'apalah arti menunggu' yang hingga kini masih diperdenganrkan oleh penggemarnya.

Berikut chord dan liriknya seperti dilansir dari Tribunsolo.com

[intro] E A C Am B

E A G#m

telah lama aku bertahan

F#m B E

demi cinta wujudkan sebuah harapan

A G# C#m A

namun ku rasa cukup ku menunggu

F#m B

semua rasa tlah hilang

[chorus]

E C#m

sekarang aku tersadar

F#m B

cinta yang ku tunggu tak kunjung datang

G# C#m B

apalah arti aku menunggu

A Am E

bila kamu tak cinta lagi

[int] G#m C#m D

A G# C#m A

namun ku rasa cukup ku menunggu

F#m B

semua rasa tlah hilang

[chorus]

E C#m

sekarang aku tersadar

F#m B

cinta yang ku tunggu tak kunjung datang

G# C#m B

apalah arti aku menunggu

A Am E

bila kamu tak cinta lagi

A G#m

dahulu kaulah segalanya

F#m B E

dahulu hanya dirimu yang ada di hatiku

A G#m C#m

namun sekarang aku mengerti

F#m G#m A B

tak perlu ku menunggu sebuah cinta yang semu

[chorus:overtone]

F Dm

sekarang aku tersadar

Gm C

cinta yang ku tunggu tak kunjung datang

A Dm

apalah arti aku menunggu

A# A#m

bila kamu tak cinta lagi

F Dm

sekarang aku tersadar

Gm C

cinta yang ku tunggu tak kunjung datang

A Dm

apalah arti aku menunggu

A# A#m C F

bila kamu tak cinta lagi

[outro]Gm C F

