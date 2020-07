Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu 'Salahkah Terlalu Mencintaimu' Ratu

Chord dan Lirik Lagu 'Salahkah Terlalu Mencintaimu' Ratu

BANGKAPOS.COM-- Group vokal Ratu memang sudah tidak terlihat lagi.

Lagu-lagu yang mereka nyanyikan hingga kini masih tetap hits, seperti buaya darat hingga salahkah terlalu mecintaimu.

Berikut chord dan liriknya seperti dilansir dari Tribunsolo.com

Intro: Am Em F (2x)

.

Am Em Am

Kutatap dua bola matamu

Dm G C E

Tersirat apa yang kan terjadi

F E Am E

Kau ingin pergi dariku meninggalkan semua kenangan

Am D/F#

Menutup lembaran cerita

G

Oh sayangku aku tak mau

.

Am Em Am

Ku tahu semua akan berakhir

Dm G C-Dm-Em

Tapi ku tak rela lepaskanmu

F E Am G D/F#

Kau tanya mengapa aku tak ingin pergi darimu

G

Dan mulutku diam membisu

.

Reff:

C Am

Salahkah bila diriku terlalu mencintaimu

Dm G

Jangan tanyakan mengapa karna ku tak tau

C Am

Aku pun tak ingin bila kau pergi tinggalkan aku

Dm G

Masihkah ada hasratmu tuk mencintaiku lagi

.

Musik: Am Em Em-F

.

Am Em Am-Em-Am

Apakah yang harus aku lakukan

Dm G C-Dm-Em

Tuk menarik perhatianmu lagi…

F E Am G F#m

Walaupun harus mengiba agar kau tetap di sini

G

Lihat aku duhai sayangku

.

Kembali Ke : Reff

Musik : naik 1/2 nada

Kembali Ke : Reff naik 1/2 nada

(Bangkapos.com/Nordin/Tribunsolo.com)