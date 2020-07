Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu Tersimpan di Hati - Eka Gustiwana feat Prince Husein & Sara Fajira

BANGKAPO.COM - Chord Kunci Gitar Tersimpan di Hati - Eka Gustiwana feat Prince Husein & Sara Fajira.

(Intro) C Em Am F

C Em Am F

C Em Am F

C Em Am F..

C

banyak yang ku lewati

Em

banyak yang ku alami

Am F

kenanganmu tersimpan di hati..

C

walau ku harus pergi

Em

walau ku harus berlari

Am F

kenanganmu terasa di hati..

(Chorus)

Am F C

(hey) saat kau menari dengan tawa

Em Am

rasa terkesima mulai

F C Em

melebur dalam hati.. ini..

Am F C

dan ku telah arungi luas semesta

Em

tapi tak ada yang

Am F C Em

mengalahkan indah parasmu..

(Intro) Am F C Em

Am F C Em

Am F C Em

Am F C Em

C

huh, been here for days,

Em

just me and you don't even care

no matter what they say

i gotta leave you now

Am

but your eyes is telling me to stay

shout out to the moments

F

i'm going through

when i do all i want is you,

would you look at the view

C

setunggal ewu bintang ing langit angkoso

Em

aku lan kowe ing manunggaling

Am

ngudi laku utama kanthi sentosa ing budi

F

ojo mabuk dunyo, uripmu rekoso

(Chorus)

Am F C

saat kau menari dengan tawa

Em Am

rasa terkesima mulai

F C Em

melebur dalam hati.. ini..

Am F C

dan ku telah arungi luas semesta

Em

tapi tak ada yang

Am F C Em

mengalahkan indah parasmu..

(Intro) Am F C Em

Am F C Em

Am F C Em

Am F C

Em Am F

aku lan kowe ing manuggaling

C Em Am F

ojo mabuk dunyo, uripmu rekoso

C Em Am F C Em

aku lan kowe ing manuggaling

Am F C Em

aku lan kowe ing manuggaling

C

hak'e hak'e hak'e hak, hak'e hak'e oi..

C

hak'e hak'e hak'e hak, hak'e hak'e oi..

