Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu The 1- Taylor Swift, Kunci Mudah Dimainkan F

BANGKAPOS.COM -- Album ke-8 Taylor Swift bertajuk ‘Foklore’ itu berisi 16 daftar lagu yang ditulis dia sendiri.

Chord gitar dan lirik lagu The 1 yang dipopulerkan oleh Taylor Swift.

Chord Gitar dan Lirik Lagu The 1- Taylor Swift, Kunci Mudah Dimainkan F:

[Intro]

F C (4x)

[Verse 1]

F C

I'm doing good, I'm on some new shit

F C

Been saying "yes" instead of "no"

F C F C

I thought I saw you at the bus stop, I didn't though

F C

I hit the ground running each night