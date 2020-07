New Honda Vario 150 dengan Varian warna terbaru hadir di dealer PT. Asia Surya Perkasa Toboali

New Vario 150 tampak kiri

BANGKAPOS.COM,BANGKA-- PT Asia Surya Perkasa Toboali kembali meluncurkan produk Honda terbaru New Vario 150. Di tengah masa pandemi Covid-19 ini PT ASP Toboali tidak kehilangan ide dalam hal peluncuran produk terbaru dari Honda.

New Vario 150 tampak kanan (Ist)

Melalui media promosi dealer ASP Toboali seperti Instagram, Facebook dan yang terbaru dengan menggunakan aplikasi TikTok. Varian warna terbaru dari Vario150 sekarang ini sudah dapat di beli di dealer Honda ASP Toboali yang beralamat di Jl. jend. sudirman No. 30 Toboali ( sebelah JNE ).

Launching produk ini juga di harapkan mampu mendorong angka penjualan di era New Normal khususnya di kecamatan Toboali.

Honda Vario 150 ini di klaim sangat irit BBM dan di lengkapi denga fitur ALL LED Lighting System, Full Digital Panel Meter, Honda Smart Key System dan New Exclusive Emblem yang memberikan kesan lebih sporty.

New Vario 150 tampak samping (Ist)

All New Honda vario 150 ini juga menggunakan metode BBM ECE R40 ( Euro ISS On ) dapat menempuh 46,9KM/L.

New Honda Vario 150 sporty ini memiliki 3 varian warna yaitu Sporty white Red, Sporty Black Red dan Exclusive Matte Black di bandrol dengan harga Rp 25.507.000,- ( OTR Bangka ).

New Vario 150 tampak kiri (Ist)

Fredyal selaku kepala cabang ASP Toboali mengatakan untuk para konsumen yang melakukan pembelian Vario 150 periode 15 - 31 Juli 2020 akan mendapatkan hadiah langsung dan diskon yang menarik.