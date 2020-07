20 Ucapan Selamat Hari Raya Idul Adha 2020, Bahasa Inggris & Terjemahan

BANGKAPOS.COM - Kumpulan ucapan selamat hari raya Idul Adha 2020/1441H dalam bahasa Inggris dan terjemahannya.

Tak lama lagi, umat Islam akan merayakan Hari Raya Idul Adha.

Di tahun ini, Hari Raya Idul Adha jatuh pada Jumat (31/7/2020)

Pada umumnya, momen perayaan hari raya diisi dengan saling memberikan ucapan pada teman, keluarga, dan kerabat lainnya melalui media sosial.

Inilah kumpulan ucapan selamat Hari Raya Idul Adha dalam bahasa Inggris dan terjemahan, yang cocok untuk dibagikan di status WhatsApp (WA), Facebook, hingga Instagram.

Berikut Tribunnews sajikan kumpulan ucapan selamat Idul Adha 2020 dari wishesmsg.com dan Yohandry.com.

Ucapan Selamat Hari Raya Idul Adha dalam Bahasan Inggris dan Terjemahan

1. Eid Mubarak to you and your family! May Allah accept your sacrifice and bless you with His mercy. Have a safe and happy Eid day!

Selamat hari raya untukmu dan keluarga! Semoga Allah menerima pengorbananmu dan memberkatimu dengan rahmat-Nya. Semoga hari Idul Adha aman dan bahagia!