Kerja Sama Pemprov Babel dan Trijaya FM Perluas Informasi Pembangunan dan Pariwisata Babel

BANGKAPOS.COM - Dalam rangka memperluas informasi pembangunan Babel, Pemprov Kepulauan Bangka Belitung (Babel) melalui Diskominfo Babel menjajaki kerja sama dengan Radio Trijaya FM.

Pemprov. Kepulauan Bangka Belitung (Babel) banyak memiliki prestasi dalam pembangunan, salah satunya yaitu keberhasilan Bangka Belitung meraih peringkat kedua terbaik dalam penanganan pandemi Covid-19. Tidak hanya itu, kekayaan alam dan pariwisata Babel yang indah patut dipublikasikan sebagai salah satu destinasi yang wajib dikunjungi.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Bidang (Kabid) Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Leo Randika saat bertemu dengan Pimpinan Redaksi Trijaya FM hari ini di MNC Center Jakarta, Rabu (29/7/20).

"Keberhasilan dan kebaikan harus dibagikan. Ini untuk memotivasi, khususnya di masa pandemi saat ini. Beberapa waktu lalu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Wishnutama mengatakan Bangka Belitung masuk dalam kriteria daerah wisata yang dapat dan siap menerima wisatawan di masa adaptasi kebiasaan baru saat ini. Pemerintah kita juga sangat ketat mengawasi penerapan protokol kesehatan di semua sektor yang terkait dengan kepariwisataan," ungkapnya.

Kabid Leo Randika mengatakan bahwa ini merupakan salah satu upaya Bangka Belitung mendukung visi Presiden RI dalam membangkitkan perekonomian dengan membuka sektor pariwisata domestik.

"Sesuai dengan pesan pak gubernur, visi pak presiden harus direspon cepat. Dibukanya sektor pariwisata Babel berarti sektor lainnya juga kena imbasnya, ekonomi Babel pasti menggeliat kembali," ujarnya.



SVP Sales dan Marketing, Riza Solichin, menyambut baik inisiasi Pemprov. Babel. Dalam penjelasannya, saat ini pariwisata menjadi kebutuhan. Pihaknya berkomitmen untuk bersinergi memajukan pariwisata RI melalui publikasi pariwisata di daerah-daerah.

Radio yang sudah mengudara hampir 30 tahun ini memiliki tagline "News, Information, and Music" memiliki pengalaman kerja sama sosialisasi maupun branding dengan klien dari kementerian, lembaga dan badan negara, perusahaan swasta-asing, dan produsen sejumlah produk. Bernaung dalam MNC group, trijaya FM memiliki semboyan "The real news and information".

"Langkah dan komitmen Pemprov. Babel kami yakini dapat memajukan sektor pariwisata, mengingat Babel memiliki potensi tersebut. Ini peluang untuk menarik wisatawan domestik dari luar Babel," ungkapnya.

SVP Sales dan Marketing Riza menambahkan bahwa pihaknya memiliki jaringan luas serta menggunakan berbagai jenis platform digital untuk menjangkau masyarakat.



"Selain program yang sudah ada seperti talkshow dengan kepala daerah. Kami juga sedang mengembangkan platform digital pariwisata virtual. Babel bisa memanfaatkan platform ini untuk mempublikasikan pembangunan, pariwisata, dan UMKM serta isu-isu penting lainnya," pungkasnya. (*)

