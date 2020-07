Kumpulan Ucapan Hari Raya Idul Adha Cocok Untuk Keluarga, Kerabat, Saudara dan Sahabat

BANGKAPOS.COM - Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah tinggal beberapa hari lagi, tepatnya pada hari Jumat (31/7/2020) mendatang.

Berikut ini ucapan Selamat Hari Raya Idul Adha yang cocok untuk dibagikan di media sosial, taman, kerabat sanak keluarga.

Isi ucapan Idul Adha Pada momen Idul Adha, selain doa juga harapan yang cocok dibagikan melalui sosial media seperti Facebook, WhatsApp, Instagram hingga Twitter.

Dikutip dari Metro.co.uk, Timesnownews.com dan Yohandry.com, berikut kumpulan ucapan Hari Raya Idul Adha 2020 dalam Bahasa Inggris lengkap dengan artinya:

1. May Allah bless you with good health and happiness. Eid al-Adha Mubarak.

Semoga Allah memberkati Anda dengan kesehatan dan kebahagiaan yang baik. Selamat Idul Adha Mubarak.

2. May Allah give you all the prosperity and success. May Allah bless you with wealth and happiness and give you a healthy life. Eid al-Adha Mubarak.

Semoga Allah memberi Anda semua kemakmuran dan kesuksesan. Semoga Allah memberkati Anda dengan kekayaan dan kebahagiaan dan memberi Anda kehidupan yang sehat. Selamat Hari Raya Idul Adha Mubarak.

3. May the blessings of Allah fill your life with happiness and open all the doors of success now and always. Eid Adha Mubarak!"