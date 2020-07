PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing Berhasil Borong Sembilan Penghargaan Otomotif Award 2020

Motor Yamaha All New NMax 155 yang dirillis akhir tahun 2019, dinobatkan sebagai Bike of The Year 2020

BANGKAPOS.COM,BANGKA--PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM) berhasil menambah deretan apresiasi atas keunggulan produk-produknya.

Kali ini prestasi tersebut diraih dengan memborong 9 penghargaan Otomotif Award 2020 yang merupakan jumlah terbanyak diantara pabrikan roda dua lainnya.

Hal ini dikemukakan Oriansah M, Area Control Marketing CV Sumber Jadi Main Dealer Yamaha Bangka Belitung, Rabu (9/7)

Dikatakan Oriansah, daftar sepeda motor Yamaha terbaik di ajang bergengsi yang digelar untuk ke 13 kalinya itu diumumkan melalui live streaming di kanal Youtube Otomotif TV dan GridOto.com, Kamis 16 April 2020. Mengambil tema “Passionate for Challenge”, acara tahunan itu ingin menjadi penyemangat untuk industri otomotif saat mewabahnya Covid-19.

"Sederet produk-produk utama Yamaha mendapatkan pengakuan sebagai yang terbaik di berbagai kategori," ungkap Oriansah.

Menurut Oriansah kerap disapa bang Oyhix, yang paling prestisius adalah pencapaian produk teranyar All New Nmax 155 yang dinobatkan sebagai Bike of The Year 2020.

Skutik MAXI Yamaha yang merupakan generasi terbaru Nmax itu juga menyabet Best of Medium Skutik 150cc.

Pengakuan atas kualitas terbaik MAXI Yamaha diberikan pula kepada Lexi dan Xmax yang masing-masing dianugerahi Best of Medium Skutik 125cc dan Best of High Skutik. Tak ketinggalan Yamaha TMAX-DX yang mendapatkan penilaian tertinggi sebagai Best of Big Skutik.

Lebih lagi dikemukakan Bang Oyhix bahwa dalam dua tahun beruntun penyelenggaraan Otomotif Award, tiga matik MAXI Yamaha yaitu Lexi, Xmax dan TMAX-DX sukses mempertahankan penghargaannya di kategori yang sama.

Begitu pula dengan MX King 150 yang mendapatkan poin tertinggi sebagai Best of Cub 150cc di 2019 dan 2020.