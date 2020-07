Bocah-bocah Asal Sukabumi Menang Kontes Dance BLACKPINK 'How You Like That'

Bocah-bocah Asal Sukabumi Menang Kontes Tari BLACKPINK 'How You Like That'

BANGKAPOS.COM-- Bocah-bocah asal Sukabumi menang kontes menari yang dilaksanakan YG Entertainment melalui lagu yang di populerkan BLACKPINK 'How You Like That'.

Mereka yakni Fahira Nazwa Kusmita sebagai (Jisoo), Mikayla Agarwal (Jennie), Nadia Syifa (Rose), dan Raihana Alya (Lisa).

Prestasi anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah kelas tiga sekolah dasar ini cukup membanggakan.

Mereka berhasil memenangkan spesial award winners mengalahkan peserta lainnya dari berbagai negara.

YG Entertainment telah mengumumkan para pemenang dan cover contest lagu BLACKPINK 'How You Like That', pada selasa 28/7/2020.

Bocah-bocah Sukabumi menang kontes cover dance BLACKPINK 'how you like that' (@blinkkids_sukabumi)

Pemenang pertama dance ini diraih oleh kelompok tari asal korea selatan Yemin Boss, pemenang kedua Andree Bonifacio asal Filipina dan ketiga dari Vietnam B-Wild.

Pelatih Blink Kids Sukabumi, Bara menyampaikan, pihaknya tidak menyangka bakal digancar sebagai pemenang.

Pihaknya pun berterimakasih atas dukungan dan diberi kepercayaan mewakili Indonesia.

"Terimakasih untuk semua nya yg udah ngebantu proses nya dari awal

Dan syukur alhamdulillah tahun ini di kasih kepercayaaan buat wakilin negara sendri di ajang sebesar ini

Terimkasih @blackpinkofficial udah pilih kita sebagai special award di contest tahun ini," tulis Bara seperti dikutip di Insatgramnya @baramadhan01. (Bangkapos.com/Nordin)