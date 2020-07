Contoh Ucapan Selamat Hari Raya Idul Adha 2020 dalam Bahasa Indonesia dan Inggris

BANGKAPOS.COM - Umat muslim akan merayakan Idul Adha 1441 H pada Jumat (31/7/2020).

Seperti hari-hari raya lainnya, terutama Idul Adha, umat Muslim biasanya akan bertukar ucapan melalui pesan WhatsApp (WA).

Ucapan selamat Hari Raya Idul Adha biasanya dikirim kepada kerabat yang jauh atau hanya sebagai status di media sosial, seperti Instagram atau Facebook.

Memberikan ucapan selamat Hari Raya Idul Adha ini dilakukan umat Muslim sebagai bentuk menjaga silahturahmi kepada kerabat mereka.

Maka dari itu, berikut Tribunnews rangkum ucapan selamat Hari Raya Idul Adha 2020 yang cocok dikirim melalui pesan WhatsApp:

Bahasa Inggris

1. May God give you happiness of heaven above. Happy Eid Ul Adha To You All.

2. May this special day bring peace, happiness and prosperity to everyone. Eid Ul Adha!

3. May Allah's blessings be with you today, tomorrow and always. Eid Ul Adha!

4. May the magic of this Eid bring lots of happiness in your life and may you celebrate it with all your close friends & may it fill your heart with wonders. Eid Mubarak