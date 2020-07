Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu 'Aku Milikmu (Malam Ini)' Pongki Barata

Chord dan Lirik Lagu 'Aku Milikmu (Malam Ini)' Pongki Barata

[Intro] F G C

F E Am G F



C G

Kupikir kau sudah

Am G

Melupakan aku

F C/E

Ternyata hatimu

Dm G

Masih membara untukku

C G

Waktu kan berlalu

Am G

Tapi tidak cintaku

F Em

Ia mau menunggu

Dm G

Untukmu untukmu

[Chorus]

F G C

Aku milikmu malam ini

F G Am

kan memelukmu sampai pagi

F E Am

Tapi nanti bila ku pergi

G F G C

Tunggu aku disini

C G

Waktu kan berlalu

Am G

Tapi tidak cintaku

F Em

Ia mau menunggu

Dm G

Untukmu untukmu

[Chorus]

F G C

Aku milikmu malam ini

F G Am

kan memelukmu sampai pagi

F E Am

Tapi nanti bila ku pergi

G F G C

Tunggu aku disini

F G Am

Tunggu aku disini

F G C

Tunggu aku disini

