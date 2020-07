Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu 'Pelikku Untuk Pelikmu' Fiersa Besari

Chord dan Lirik Lagu 'Pelikku Untuk Pelikmu' Fiersa Besari

BANGKAPOS.COM-- Penyanyi saligus penulis, Fiersa Besari memang pintar menciptakan lagu-lagu galau sekaligus gemari kalangan anak muda.

Lagu-lagu yang diluncurkannya selalu menjadi hits dan sering di cover banyak penyanyi, seperti yang berjudul Pelikku Untuk Pelikmu.

Berikut chord dan lirik lagunya seperti dilansir dari tribunsolo.com.

Intro : C..

F C

sandarkan lelahmu dan ceritakan

Dm Am G

tentang apapun aku mendengarkan

F C

jangan pernah kau merasa sendiri

Dm Am G

tengoklah aku yang tak pernah pergi

Am F G

bagiku kau tetap yang terbaik

Am F G

entah beratmu turun atau naik

Reff :

C

kadangkala tak mengapa

Am

untuk tak baik-baik saja

F

kita hanyalah manusia

-Em Dm G

wajar jika tak sempurna..

C

saat kau merasa gundah

Am

lihat hatimu percayalah

Dm Em

segala sesuatu yang pelik

F G C

bisa diringankan dengan peluk..

F C

kau berkata dunia sedang tak ramah

Dm Am G

ya bukan berarti kau mesti berubah

F C

jadi seseorang yang tak kau ingin

Dm Am G

yang menatapmu asing dari cermin hoo..