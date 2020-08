Beri Subsidi Selama Pandemi, PDAM Tirta Bangka Raih Penghargaan Platinum Awards

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Penghargaan Indonesian Platinum and Best Corporate Award 2020 kategori The Best Reputable Company With Service Excellent of The Year diterima oleh PDAM Tirta Bangka serta Direktur PDAM Tirta Bangka, Suhendra.

Suhendra mengatakan, Indonesian Platinum and Best Corporate Award 2020 dianugerahkan sebagai apresiasi kepada pihaknya terkait dengan pelayanan saat pandemi Covid-19.

Hal ini dikarenakan PDAM Tirta Bangka memberikan subsidi gratis selama 2 bulan dan bantuan 16 westafel dibeberapa titik, di Kabupaten Bangka.

Seperti di Pasar Kite, Pasar Baturusa, Pasar Higienis Pemali, Pasar Belinyu, termasuk di Hutan Kota Sungailiat.

"Kurang lebih ada 1500 pelanggan yang kita gratiskan selama pandemi Corona ini. Kalau untuk westafel itu kita pasang permanen," jelasnya kepada Bangkapos.com, Minggu (2/8/2020).

Program subsidi yang diberikan pihaknya berupa pembayaran tarif sosial 10 kubik gratis 2 bulan.

Terhitung sejak Mei hingga Juni 2020.

"Karena Cuma kita (PDAM Tirta Bangka) yang selama pandemi memberikan subsidi ke pelanggan dengan tarif sosial," terangnya.

Tidak hanya itu, baru-baru ini pihaknya juga kembali menerima dua penghargaan dari pusat, yakni TOP BUMD Award 2020 sektor PDAM serta TOP CEO BUMD 2020 (berbasis karakter dan soft kompetensi).

Dia menuturkan, penghargaan TOP BUMD sendiri merupakan penilaian atas kinerja BUMD terbaik yang ada di Indonesia. Hal ini atas prestasi, perbaikan dan kontribusi BUMD yang telah dilakukan.

"Kita masuk TOP 200 BUMD se-Indonesia. Ini terkait kinerja bisnis, layanan, dan kontribusi terhadap perekonomian daerah," lanjutnya.

Diselenggarakan oleh majalah TOP Business yang bekerjasama dengan Institut Otonomi Daerah (i-OTDA) dan beberapa lembaga asosiasi dan konsultan bisnis, membuat penghargaan TOP BUMD ini menjadi sangat bergengsi.

"Nanti InsyaAllah pada akhir bulan ini, penghargaan tadi akan diterima langsung oleh bapak bupati kita," ucapnya.

"Mudah-mudahan dengan diraihnya penghargaan ini, dapat memotivasi PDAM Tirta Bangka untuk lebih berbuat dan memberikan kepuasan kepada para pelanggan," pungkasnya (Bangkapos.com/Ramandha)