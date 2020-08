9 Warga Kabupaten Bangka Diswab Gegara Satu Pesawat dengan Anggota DPRD Belitung Positif Corona

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Sebanyak 9 warga Kabupaten Bangka diambil sampel swab oleh Tim Satuan Tugas, Penanganan Covid-19 Kabupaten Bangka, Senin (03/08/2020).

Dari hasil tracing mereka diketahui satu pesawat dengan JD anggota DPRD Kabupaten Belitung yang positif covid-19, Minggu (02/08/2020).

" Dinkes Kabupaten Bangka pagi tadi sudah mengambil sampel Swab 9 orang warga Kabupaten Bangka yang satu pesawat dengan JD, saat ini kita menunggu hasil nya mudah-mudahan hasil Swab semuanya negatif," kata Boy Yandra, Jubir Tim Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Bangka, Senin (03/08/2020) sore.

Tim Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Bangka saat ini semakin ketat dalam rangka menetapkan dan melaksanakan SOP penanganan Covid-19.

Hal ini dikarenakan beberapa hari terakhirnya ini kasus terkonfirmasi positif Covid-19 semakin meningkat yang terjadi di luar dan di dalam Provinsi Babel.

"Bagi masyarakat yang tidak ada keperluan mendesak untuk beraktivitas di luar rumah sebaiknya berdiam di dalam rumah saja sambil melakukan aktivitas lain yang berguna bagi keluarga dan orang lain," harap Boy Yandra.

Dilanjutkannya, BPBD Kabupaten Bangka akan melakukan penyemprotan disinfektan di beberapa titik guna memutuskan mata rantai penularan wabah Covid-19.

" Untuk warga di Kabupaten Bangka yang masih terkonfirmasi positif Covid-19 ada dua orang, dimana satu orang WNA asal China masih dirawat RSUD Depati Bahrin Sungailiat dan satu orang lagi menjalani perawatan di Balai Karantina Provinsi Kepulauan Bangka Belitung," tukas Boy Yandra.

Diungkapkannya tingkat kesembuhan pasien positif Covid-19 di Kabupaten Bangka saat ini 96,7 persen dimana Dinas Kesehatan Bangka secara masif melakukan Rapid Test dan Swab .

"Untuk Swab kita sudah melebihi target WHO, yakni 2,24 per seribu orang sedangkan WHO menentukan 1 per seribu orang penduduk," tandas Boy Yandra.

Ditambahkannya untuk program Rapid Test gratis yang dimulai 2 Juli 2020 hingga 3 Agustus 2020 ini sudah mencapai 1.774 orang untuk melayani masyarakat kurang mampu yang akan melakukan perjalanan ke luar Pulau Bangka.

" Kami terus mengimbau masyarakat untuk selalu mematuhi protokol kesehatan pencegahan penularan wabah Covid-19 ini secara disiplin," harap Boy Yandra.

(Bangkapos.com,/Edwardi)