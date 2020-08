Harga Ikan Hias di Acun Aquarium, Arwana Lebih Mahal

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Acun Aquarium yang beralamat di Jl Gudang Padi, Semabung Baru Kota Pangkalpinang menjadi toko yang menjual beberapa jenis ikan hias.

Ikan hias yang ada di Acun Aquarium ini mempunyai harga yang bervariasi tergantung dari jenis ikan.

Menurut keterangan Fatur selaku Kepala Pengurus Ikan di Acun Aquarium untuk sistem penjualannya per ekor.

"Sistem penjualannya per ekor dari harga Rp2.000 sampai Rp 50.000, tergantung jenis ikan hiasannya karena beda modal beda harga," ujar Fatur kepada Bangkapos.com, Selasa (4/8/2020).

Harga ikan yang paling murah ikan Moli sedangkan ikan yang paling mahal di Acun Aquarium ini ikan Arwana.

"Ikan yang paling murah itu ikan Moli Rp 2.500 per ekornya. Ikan yang mahal ikan Koki Rp 30.000 per ekor yang kecil Rp 5000, ikan Koi dari 10.000 sampai Rp 50.000, ikan Arwana yang biasa Rp 120.000 dan kalau jenis yang agak mahal Rp 500.000 per ekor," ujar Fatur.

"Ikan Arwana mahal karena jenisnya lebih bagus, ada biaya ongkir dan ada sertifikat, chif atau tanda lahir ikan seperti akte misalnya," lanjutnya.

Lebih lanjut lagi, dia mengatakan Ikan di Acun Aquarium yang paling banyak diminati oleh masyarakat yaitu ikan Koi dan ikan Koki.

"Ikan Koki banyak diminati karena perawatan lebih mudah, murah dan menpunyai jenis yang banyak," katanya.

"Kalau ikan Koi corak warna yang bagus dan mempunyai ukuran yang besar mencapai 35 cm dan biasa di kolam," sambung Fatur.

(Bangkapos.com/Widodo)