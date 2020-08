Arwana Ikan Termahal di Acun Aquarium, Dilengkapi Akta Tanda Lahir

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Memelihara ikan hias di Pangkalpinang saat ini menjadi hobi baru di kalangan masyarakat selama pandemi Covid-19.

Tingginya permintaan masyarakat akan ikan hias ikut mempengaruhi penjualan ikan hias di Acun Aquarium yang berlokasi di Jalan Gudang Padi Pangkalpinang.

Acun Aquarium menjadi distributor dan supplier hewan peliharaan sekaligus ikan hias dan tambak mulai dari pembibitan berukuran sedang.

Kepala Pengurus Ikan Acun Aquarium, Fatur mengatakan saat ini tren merawat atau memelihara ikan semakin banyak.

"Tren merawat ikan hias saat ini banyak peminat, khususnya orang Bangka juga lumayan banyak," kata Fatur saat ditemui oleh bangkapos.com, Rabu (05/08/2020).

Fatur juga membagikan tips memelihara ikan hias agar dapat hidup di akuarim, oleh karena itu tidak boleh sembarangan.

Ikan hias yang dipilih tersebut harus sehat, tidak ada luka di badan ikan. Ikan hias juga sudah melalui proses karantina supaya sehat. Cara merawatnya saat ikan baru datang diberikan oksigen terlebih dahulu, kemudian didiamkan di kantong selama 15 menit, baru dilepas di akuarium atau di kolam. Sebelum dilepas di akuarium terlebih dahulu akuarium tersebut diisi air yang sudah disediakan sejak dua hari sebelumnya supaya netral.

Ketika sudah diberikan air diberikan garam untuk menetralkan air, misalnya kolam ukuran 100 cm kali 50 cm diberikan garam 3 sendok dengan ketinggian air di akuarium 40-45 cm.

"Memelihara ikan ini harus benar-benar, kalau tidak tahu banyak yang mati ikan hiasnya,"

katanya.

Peminat ikan hias tidak hanya dari Pangkalpinang saja namun dari daerah luar Kota Pangkalpinang juga.

Ikan hias yang tersedia seperti ikan koi, ikan koki, ikan alam, ikan sherve dan ikan lemon.

Ikan hias yang ada di sini harganya bervariasi tergantung jenis ikan.

"Penjualan ikan hias per ekor dari harga Rp 2.000 sampai Rp 50 ribu, tergantung jenis ikan karena beda modal beda harga," ujar Fatur.

Di Acun Aquarium ini, ikan yang paling murah ikan moli sedangkan ikan yang paling mahal yaitu ikan arwana karena jenisnya lebih bagus, dikenakan biaya ongkos kirim dan sertifikat, tanda lahir ikan seperti akta.

"Ikan moli Rp 2.500 per ekor, ikan koki Rp 30 ribu per ekor dan yang kecil Rp 5.000, ikan koi dari Rp 10 ribu sampai Rp 50 ribu, ikan arwana yang biasa Rp 120 ribu dan kalau jenis yang agak mahal Rp 500 ribu per ekor," ujar Fatur.

Mimi, Marketing di Acun Aquarium menambahkan setiap bulan jumlah peminat ikan hias selalu bertambah. (*)