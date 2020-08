Cita-citata Ungkap Penyebab Dirinya Gagal Menikah dengan Bule Belanda Roy Geurts Singgung Soal Ego

BANGKAPOS.COM--Kabar tidak menyenangkan datang dari pedangdut Cita Citata.

Artis cantik pemilik nama asli Cita Rahayu ini dikabarkan batal menikah dengan calon suaminya warga negara Belanda, Roy Geurts.

Padahal sebelumnya keduanya mengaku sudah mempersiapkan pernikahan bahkan disebut sudah melakukan 100 persen persiapan.

Belakangan ini dikabarkan pernikahan kedua sejoli ini pupus di tengah jalan.

Baru-baru ini Cita Citata memposting sebuah kalimat penyemangat yang berbunyi "Everything drowned Me, Taught Me how to Swim"

Yang artinya kurang lebih " Segala sesuatu yang menenggelamkan saya mengajarkan saya cara berenang," .

Sontak kabar pupusnya pernikahan Cita-citata mendapat perhatian dari sejumlah netizen.

Namun belakangan ini ada hal yang membuat sejumlah netizen julid dengan bentuk postur tubuh Cita-Citata yang disebut lebih gemukan dari biasanya.

Hal itu diakui Cita-Citata saat menjadi bintang tamu Program Rumpi di Trans Tv, Dirinya saat ini mengaku lagi senang memasak dan banyak makan

" Kamu lagi kelihatan lebih gemuk lagi suka banyak makan atau sudah berapa bulan," tanya Feny Rose.