Tim-tim yang Lolos ke Babak 8 Besar Liga Eropa

Gelandang Inggris Manchester United Jesse Lingard melakukan selebrasi setelah mencetak gol pada pertandingan leg kedua babak 16 besar Liga Europa UEFA antara Manchester United dan Linzer ASK di Old Trafford di Manchester, Inggris barat laut, pada 5 Agustus 2020. (Oli SCARFF / AFP)

BANGKAPOS.COM - Berikut hasil lengkap Liga Eropa babak 16 besar yang telah berlangsung hingga Kamis (6/8/2020) dini hari.

Ada empat laga yang tersaji, antara Shakhtar Donetsk vs Wolfsburg, Kobenhavn vs Istanbul Basaksehir, Manchester United vs LASK, dan Inter Milan vs Getafe.

Tim-tim yang berhasil lolos ke babak 8 besar Liga Eropa adalah Shakhtar Donetsk, Kobenhavn Manchester United, dan Inter Milan.

Inter Milan memastikan diri lolos ke perempat final Liga Europa 2019-2020.

Mereka melaju setelah mengalahkan Getafe 2-0 pada babak 16 besar di Stadion Veltins Arena, Jerman, Rabu (5/8/2020) malam waktu setempat atau Kamis (6/8/2020) dini hari WIB.

Dua gol kemenangan Inter Milan dicetak oleh Romelu Lukaku (33') dan Christian Eriksen (83').

Pada babak selanjutnya, Inter Milan akan menghadapi pemenang laga Bayer Leverkusen vs Rangers.

Ulasan pertandingan Manchester United vs LASK

Hasil Manchester United vs LASK pada leg kedua 16 besar Liga Eropa berakhir dengan skor 2-1 untuk kemenangan tim tuan rumah.

Berlangsung di Old Trafford Stadium, Manchester United tertinggal lebih dulu dari LASK berkat gol Philipp Wiesinger pada menit ke-55.