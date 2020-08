Besok Novotel Bangka Kembali Dibuka, Tamu Bisa Dinner dengan Santai Setiap Sabtu

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Hotel Novotel Bangka Hotel & Convention Centre akan dibuka kembali pada tanggal 8 Agustus 2020.

Setelah diawali ucapan syukur dan tumpengan yang telah berlangsung, 7 Agustus 2020 dan dihadiri oleh seluruh karyawan dan staf.

"Kami telah mempersiapkan diri untuk menyambut fase new normal dengan menerapkan protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah. Adanya beberapa signage mulai di area pintu masuk, resepsionis, room, restaurant dan beberapa outlet lainnya. Penerapan wajib menggunakan masker sudah mulai kami terapkan di awal pintu masuk security pos depan kami dan dilanjutkan dengan mempersilakan tamu untuk mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer dan pengecekan suhu tubuh sebelum memasuki area hotel. Penerapan physical distancing atau jaga jarak untuk seluruh para tamu dan karyawan hotel dengan minimal jarak 1,5 meter untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19," General Manager Novotel Bangka Hotel & Convention Centre, Golly Lutfi.

Manajemen juga telah memberikan pelatihan kepada karyawan dan staf Hotel Novotel Bangka terkait protokol kesehatan di fase new normal, satu diantaranya penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) standar saat bertugas di area sekitar hotel, yaitu masker, sarung tangan dan face shield.

"Selain itu, kami melakukan penyemprotan disinfektan secara berkala untuk area kamar tamu dan public area, pengawasan ekstra terkait kebersihan dan kualitas makanan restaurant dan kebersihan area kerja karyawan. Tak lupa juga penyediaan hand santizer di setiap titik area internal hotel sebagai salah satu langkah pencegahan penyebaran virus," paparnya.

Setiap karyawan dan tamu yang masuk hotel diwajibkan untuk menggunakan masker, mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer kemudian dilakukan pengecekan suhu tubuh. Apabila suhu melebihi dari 37,3 derajat celcius, maka tidak mengizinkan karyawan maupun tamu untuk memasuki area hotel. Hal ini kami lakukan demi keamanan bersama.

Beberapa outlet seperti outdoor restaurant dengan konsep All You Can Eat dengan tema Food Festival dimana tamu bisa menikmati dinner dengan santai setiap sabtu mulai pukul 18.00-22.00 dengan harga Rp 89.999, serta Morning Breeze setiap Minggu mulai pukul 06.00 -10.00 WIB dengan harga mulai Rp 20.000.

Untuk ruang pertemuan pun ditata sedemikian rupa dengan konsep physical distancing sesuai anjuran Pemerintah, tanpa mengurangi kenyamanan para tamu yang berkunjung. Protokol lain yang kami lakukan diantaranya tamu yang berkunjung ke hotel wajib untuk mengisi formulir sehat guna untuk pendataan tamu yang berkunjung serta mengetahui riwayat kesehatan tamu tersebut.

"Disamping itu Novotel Bangka & Convention Centre telah diaudit Bereau Veritas dan bersertifikat #ALLSAFE dengan demikian berupaya memberikan rasa aman dan nyaman kepada seluruh tamu kami. Dan dengan segala persiapan yang telah dilakukan, kami siap menyambut kembali tamu kami di Hotel Novotel Bangka Hotel & Convention Centre," tutup Golly Lutfi selaku General Manager Novotel Bangka Hotel & Convention Centre.

Informasi lebih lengkap tentang program dan keanggotaan hubungi 0717-436888 atau laman facebook Novotel Bangka hotel & Convention Centre. (*)