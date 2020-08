BTS Akan Rilis Film Baru Berjudul Break The Silence: The Movie Persona

BANGKAPOS.COM-- Kabar bahagia datang dari group vokal asal Korea Selatan, yang sedang tenar, BTS.

Anak asuh Big Hit Entertaiment ini, akan segera merilis film baru berjudul Break The Silence: The Movie Persona.

Film ini akan tayang serentak untuk menghibur ARMY di bioskop seluruh dunia, tak terkecuali di Indonesia.

Break The Silence: The Movie Persona yang merupakan film dokumenter ketujuhBTS ini akan rilis pada 10 September 2020.

Di Indonesia sendiri, film ini akan diputar di bioskop Cinema XXI dan CGV Indonesia.

Pengumuman terkait bakal rilisnya film Break The Silence: The Movie Persona ini dikabarkan Big Hit Entertainment pada Jumat (7/8/2020) melalui seluruh platfrom media sosialnya.

Poster film yang dirilis dengan nuansa ungu memperlihatkan siluet ketujuh member di atas panggung.

Film Break the Silence: The Movie Persona ini akan menampilkan cuplikan dari konser tur stadion yang bertajuk 'Love Yourself: Speak Yourself'.

Konser yang digelar di sejumlah negara di dunia itu terjual habis tiketnya.

Selain itu akan ada cerita dokumenter di balik panggung.