Kondisi Keuangan Defisit Rp 220 Miliar, BST Pemprov Babel Diberikan Rp 300.000 Hanya Satu Bulan

BANGKAPOS.COM,BANGKA--Anggota DPRD Provinsi Bangka Belitung, telah melaksanakan rapat Badan Anggaran (Banggar) bersama Pemerintah Provinsi Bangka Belitung, pada Kamis (6/8/2020) kemarin.

Dalam rapat tersebut telah diputusakan Bantuan Sosial Tunai (BST) yang awalnya dijanjikan diberikan Rp 600.000, selama tiga bulan, harus mengerucut menjadi Rp 300.000, dan hanya sebulan saja diberikan ke 50 KK per desa/kelurahan.

Berkurangnya pemberian BST karena kondisi keuangan APBD Provinsi Babel yang saat ini sedang defisit mencapai Rp 220 miliar.

"Jumlanya Rp 300.000 per, KK untuk satu bulan, yang kedua itu maksimal 50 KK per Desa, tidak boleh lebih, maka data akan diserahkan ke DPRD, DPRD akan croscek tepat sasaran atau tidak, karena jika nanti kita tidak tepat sasaran, terjadi manipulasi data, ini indikasi pidana, hati-hati. Artinya kita inginkan program dulu baru uangnya, jangan uang dulu baru program dan teman telah setuju terkait jumlah Rp 300 ribu per KK hanya waktu satu bulan," jelas Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya kepada Bangkapos.com, Jumat (7/8/2020) ditempat kerjanya.

Didit menambahkan dalam proses pencairan Bantuan Sosial Tunai Pemprov Babel nantinya akan disalurkan melalui rekening agar tidak dimanfaatkan secara politik.

"Proses pencairan nanti langsung, jangan sampai dimanfaatkan kepentingan politik ini suka tidak suka ada rana politik, sehingga cukup sudah bantuan pusat dimainkan untuk bantuan politik, nanti kita bahas sistem, bukan diserahkan ke Bupati, tetapi Provinsi langsung ke rekening masing-masing penerima,"ungkapnya.

Didit menambahkan bantuan tersebut hanya Rp 300.000 karena melihat kemampuan Pemerintah Provinsi Babel yang saat ini sedang defisit anggaran.

"Mengapa diusulkan Rp 300.000 karena itulah kemampuan kita, jujur saja kos kita lagi kosong imbas corona dan akan dibahas minggu depan pengesahan APBD perubahan, dan Insyahallah September (diberikan), tergantung mereka, tinggal DPRD nanti mengkroscek kelapangan benar tidak yang menerima bantuan, tentunya yang belum pernah menerima bantuan," tegas Didit.

Pencairan Tunggu Pergub

Kepala Bakuda Pemprov Babel, Fery Afriyanto, mengatakan, berdasarkan hasil rapat kemarin, bahwa penyaluran akan dilakukan menunggu penyelesaian Peraturan Gubernur Babel.

"Dari hasil rapat Banggar TAPD kemaren, maka dinas sosial provinsi akan segera menyelesaikan data-data penerima bantuan sosial serta menyelesaikan Peraturan Gubernur terkait hal tersebut, kita harapkan hal tersebut segera dapat diselesaikan, sehingga bantuan bisa dilaksanakan," jelas Fery.

Dia juga membenarkan, dalam putusan rapat pemberian bantuan hanya diberikan sebesar Rp 300.000 untuk 50 KK per Desa/Kelurahan selama satu bulan saja.

Ya, demikian yang diputuskan dalam rapat banggar TAPD.