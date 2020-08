Kunci Gitar, Chord dan Lagu Superman Is Dead (SID) - Jadilah Legenda, Kunci Mudah dari G

BANGKAPOS.COM - Lagu berjudul Jadilah Legenda dibawakan oleh grup musik tanah air, Superman Is Dead.

Chord gitar dan lirik lagu Jadilah Legenda - SID:

[intro] G



G C

hembus angin yang terasa panas

D G

keringat menetes di dada

G C

tiada henti kau bekerja keras

D G

berjuang demi cinta

[chorus]

C G

untuk Indonesia teruslah bertahan

D C

walaupun hancur dan disakiti

G

kau tetap berdiri disini

C G D Em

untuk Indonesia jadilah legenda

C D

kita bisa dan percaya

G C

Lihat laut dan indahnya ombak

D G

gemulainya pohon kelapa

G C

para gadis yang mulai menari

D G

kibarkan merah putih

[chorus]

C G

untuk Indonesia kita punya semua

D C

seribu budaya dan kekayaan alam

G

yang tak kan terkalahkan

C G D Em

untuk Indonesia jadilah legenda

C D

kita bisa dan percaya

G Em C D

darah Indonesia akulah halilintarmu

G Em C D

darah indonesia mengejar tuk selamanya

G Em C D

darah indonesia walau badai menghadang

G D/F# Em

kau takkan pernah hilang

C D

walau badai menghadang

[solo] G A B D-C-B-C D 3x

G A B D-C-B-C A G

G C

Lihat laut dan indahnya ombak

D G

gemulainya pohon kelapa

G C

para gadis yang mulai menari

D G

kibarkan merah putih

[chorus]

C G

untuk Indonesia kita punya semua

D C

seribu budaya dan kekayaan alam

G

yang tak kan terkalahkan

C G D Em

untuk Indonesia jadilah legenda

C D

kita bisa dan percaya

G Em C D

darah Indonesia akulah halilintarmu

G Em C D

darah indonesia mengejar tuk selamanya

G Em C D

darah indonesia walau badai menghadang

G D/F# Em

kau takkan pernah hilang

C D

walau badai menghadang...

