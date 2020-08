Pengumuman Lelang Kedua Eksekusi Hak Tanggungan 7 Agustus 2020

BANGKAPOS.COM,BANGKA--Berdasarkan Pasal 6 Undang – Undang Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996, PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, selaku pemegang Hak Tanggungan Pertama akan melakukan Penjualan Di Muka Umum (Lelang) atas obyek Hak Tanggungan dengan penawaran lelang secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui internet (e-auction) dengan cara penawaran tertutup (close bidding) dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pangkalpinang, terhadap barang jaminan debitur sebagai berikut :

CV PASIR JAYA, yaitu:

A. Sebidang tanah seluas 704 m2 berikut bangunan dan segala sesuatu yang berada di atasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang merupakan barang tetap, sesuai SHM No. 233/Pasir Putih tgl.16/10/2001 GS No. 161/PASIRPUTIH/2001 tgl. 25/09/2001 an. SUI PHIN terletak di Jl. Tegal (Dh. Jalan Manunggal VII No. 19 RT 001 RW 001) Kel. Pasir Putih, Kec. Bukit Intan (Dh. Rangkui), Kota Pangkalpinang, Provinsi Kep. Bangka Belitung.

Nilai Limit : Rp.535.205.000,00 (lima ratus tiga puluh lima juta dua ratus lima ribu rupiah)

Uang Jaminan Lelang : Rp.110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah).

B. Sebidang tanah seluas 373 m2 berikut bangunan dan segala sesuatu yang berada di atasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang merupakan barang tetap, sesuai SHM No. 227/Pasir Putih tgl. 16-10-2001 GS No. 155/Pasir Putih/2001 tgl. 25-09-2001 an. SUI PHIN terletak di Jl. Tegal masuk lorong (Dh. Jalan Manunggal VII No. 19 RT 001 RW 001) Kel. Pasir Putih, Kec. Bukit Intan (Dh. Rangkui), Kota Pangkalpinang, Provinsi Kep. Bangka Belitung.

Sebidang tanah seluas 369 m2 berikut bangunan dan segala sesuatu yang berada di atasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang merupakan barang tetap, sesuai SHM No. 228/Pasir Putih tgl. 16-10-2001 GS No. 157/Pasir Putih/2001 tgl. 25-09-2001 an. SUI PHIN terletak di Jl. Tegal masuk lorong (Dh. Jalan Manunggal VII No. 19 RT 001 RW 001) Kel. Pasir Putih, Kec. Bukit Intan (Dh. Rangkui), Kota Pangkalpinang, Provinsi Kep. Bangka Belitung.

Sebidang tanah seluas 362 m2 berikut bangunan dan segala sesuatu yang berada di atasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang merupakan barang tetap, sesuai SHM No. 229/Pasir Putih tgl. 16-10-2001 GS No. 157/Pasir Putih/2001 tgl. 25-09-2001 an. SUI PHIN terletak di Jl. Tegal masuk lorong (Dh. Jalan Manunggal VII No. 19 RT 001 RW 001) Kel. Pasir Putih, Kec. Bukit Intan (Dh. Rangkui), Kota Pangkalpinang, Provinsi Kep. Bangka Belitung.

Tiga bidang tanah tersebut dijual dalam satu paket:

Nilai Limit : Rp.489.475.000,00 (empat ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Uang Jaminan Lelang : Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

PHEIAN, yaitu:

Sebidang tanah seluas 653 m2 berikut segala sesuatu yang berada di atasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang merupakan barang tetap, sesuai SHM No. 372 tgl. 29-03-1988 SU No. 157/1988 tgl. 23-02-1988 an. PHEIAN terletak di Desa Tua Tunu, Kec. Taman Sari, Kota Pangkalpinang, Prov. Kepulauan Bangka Belitung.

Nilai Limit : Rp.99.909.000,00 (sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan ribu rupiah)

Uang Jaminan Lelang : Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

ARMA ADITYA KUSUMA, yaitu:

Sebidang tanah seluas 267m2 berikut bangunan dan segala sesuatu yang berada di atasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang merupakan barang tetap, sesuai SHM No.00472 tgl. 23-06-2016 SU No. 764/Padang Mulia/2016 tgl. 03-06-2016 an. ISKANDI terletak di Jl. Merdeka Gang Aster II RT.005 RW.002 Kel. Padang Mulya Kec. Koba, Kabupaten Bangka Tengah, Prov. Kepulauan Bangka Belitung.

Nilai Limit : Rp.69.909.000,00 (enam puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan ribu rupiah)

Uang Jaminan Lelang : Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).

Cara penawaran : Tertutup (Closed Bidding) dengan mengakses url www.lelang.go.id

Batas akhir penawaran : Selasa, 25 Agustus 2020 Pukul 10.00 WIB (waktu server aplikasi lelang internet)

Pelunasan harga lelang : 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang

Penetapan Pemenang : Setelah batas akhir penawaran

Tempat Pelaksanaan Lelang : Kantor PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Pangkalpinang, Jalan Sudirman No. 120, Pangkalpinang

Syarat-syarat lelang :

1. Cara penawaran lelang dilaksanakan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui internet dengan cara penawaran tertutup (close Bidding) dengan aplikasi yang dapat diakses pada alamat domain : www.lelang.go.id;

2. Tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada menu “Tata Cara dan Prosedur” dan “Panduan Penggunaan” pada domain tersebut.

3. Calon peserta lelang mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun pada : www.lelang.go.id dengan merekam serta mengunggah softcopy KTP, NPWP (ekstensi file .*jpg., *png.) dan nomor rekening atas nama sendiri (uang jaminan akan dikembalikan langsung ke nomor tersebut).