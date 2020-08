Pensiunan Tentara Ini Alih Profesi,Dulu Prajurit TNI Kini Pengusaha Telur Asin Beromzet Puluhan Juta

Suwarno atau yang akrab disapa Pak No merupakan seorang purnawirawan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat (AD) sekarang menjadi pengusaha telur asin yang beromzet puluhan juta per bulannya.

BANGKAPOS.COM, BANGKA-- Suwarno atau yang akrab disapa Pak No merupakan seorang purnawirawan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat (AD) dengan pangkat terakhir Sersan Mayor, namun saat ini ia lebih dikenal dengan seorang pengusaha telur asin yang beromzet puluhan juta per bulannya.

Pak No mengatakan setelah ia pensiun, ia mencoba peruntungan dengan cara menjadi petani karet, tetapi sekitar tahun 2012 harga karet semakin memprihatinkan sehingga bisnisnya merosot tajam.

Namun jiwa ksatria pantang mundur sudah melekat di jiwa lelaki paruh baya ini, sehingga ia putar otak untuk mencari peruntungan lain agar dapur tetap mengepul.

Pada saat itu istri Pak No memiliki 12 ekor bebek. Kemudian dia bertanya kepada istrinya terkait biaya pakan bebek selama satu bulan. Lalu Pak No melakukan perhitungan matang, bahwa dari 12 ekor bebek mampu menghasilkan untung Rp 450.000 dalam satu bulan.

"Saya pikir kalau 12 bebek saja bisa menghasilkan Rp 450.000 dalam satu bulan, berarti kalau saya punya 120 bebek saya bisa dapat Rp 4,5 juta. Jadi saya beranikan diri untuk mendatangkan 220 ekor bebek dari Palembang," ungkap Pak No.

Dari ratusan bebek yang menghasilkan telur setiap hari tersebut Pak No bisa mendapatkan omzet Rp 9 juta per bulan. Tentu saja keuntungan bertambah apabila sudah diasinkan dan menjadi telur asin, ia bisa meraup omzet sampai belasan juta per bulannya.

Melihat peluang bisnis yang sangat menguntungkan, Pak No bertambah semangat untuk terus menekuni bisnis telur bebek tersebut, sampai di tahun 2013 jumlah bebek hasil penetasan sendiri mencapai lebih dari 1.000 ekor bebek.

Bermodalkan tekad dan kemauan untuk terus belajar dan berinovasi Pak No yang ditemani oleh anak laki-lakinya menemukan resep pakan yang bisa membuat bebek-bebeknya pada saat itu bisa menghasilkan telur diatas 90 persen setiap harinya.

Jadi dari 1.000 bebek miliknya setidaknya dalam satu hari Pak No bisa mendapatkan lebih dari 900 butir telur, sehingga apabila dikalikan 30 hari, maka produksi telur asin milik Pak No bisa mencapai 27.000 butir telur.

"Dulu di tahun 2013 kita masih belum punya pasar, jadi dalam satu minggu kita dulu bisa membuang 500 telur asin yang ga laku, tapi kalau sekarang mau 1000 atau 2000 kita sanggup memasarkan," jelasnya.

Namun dikarenakan biaya pakan bebek yang semakin hari semakin meningkat, ia juga mulai menjual bibit bebek dari hasil penetasan sendiri, maka saat ini penjualan telur asinnya yang dijual Rp 3.000 per butirnya sedikit berkurang, sedangkan bibit bebek ia jual dengan harga Rp 20.000 per ekornya.

"Kalau sekarang omzet per bulan dari telur asin sekitar Rp 12 jutaan, tapi kalau bibit bebek saya bisa jual 800 ekor per bulan saya jual Rp 20.000 per ekor jadi dapatnya sekitar Rp 16 juta perbulan," ungkap Pak No.

Kakek 7 orang cucu ini berpesan kepada siapa pun yang ingin membuka usaha untuk tekun belajar, dan tidak mudah menyerah.

Untuk itu ia membuka pintu rumah selebar-lebarnya bagi siapa pun yang ingin berkunjung dan belajar bisnis telur asin di tempat usahanya di Desa Cambai Selatan, Kecamatan Namang, Kabupaten Bangka Tengah (Bateng). (Bangkapos.com/Muhammad Rizki)