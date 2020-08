Episode Terakhir Drama Korea, It’s Okay To Not Be Okay”, Sudah Siap Nonton di TVN Malam Ini?

Drama Korea It’s Okay To Not Be Okay

BANGKAPOS.COM -- Malam ini, 9 Agustus akan menjadi episode terakhir TVN "It’s Okay to Not Be Okay. Sudah siap menontonnya?

Jelang episode terakhir, para pemain membagikan komentar terakhir mereka tentang drama tersebut dan mengungkapkan rasa terima kasih mereka kepada pemirsa.

Kim Soo Hyun berperan sebagai Moon Kang Tae, seorang pengasuh yang terlalu sibuk bahkan untuk mengurus dirinya sendiri. Namun, setelah bertemu Go Moon Young (Seo Ye Ji), dia belajar melepaskan topengnya dan hidup jujur ​​pada dirinya sendiri.

Aktor tersebut berkomentar, "Terima kasih telah menonton 'It’s Okay to Not Be Okay". Semua orang, termasuk sutradara, penulis skenario, staf, dan pemeran, bekerja sangat keras. ” Dia melanjutkan, “Mereka mengatakan kepada saya bahwa drama akan tentang penyembuhan orang, tapi saya pikir saya adalah orang yang paling banyak disembuhkan. Saya berharap drama ini membantu semua orang. 'Tidak apa-apa untuk tidak baik-baik saja!' "

Seo Ye Ji berperan sebagai Go Moon Young, seorang penulis buku anak-anak yang secara bertahap mengalami pertumbuhan emosional berkat dua bersaudara Moon Kang Tae dan Moon Sang Tae (Oh Jung Se).

Tentang perannya, dia berkomentar, “Meskipun Go Moon Young terlihat mencolok dan dingin di luar, dia benar-benar kesepian.

Hati saya sakit ketika lukanya terungkap, dan juga mengharukan melihat bagaimana dia disembuhkan dengan menjadi satu keluarga dengan Moon Kang Tae dan Moon Sang Tae. Saya senang telah menerima banyak cinta sebagai Go Moon Young.

" Seo Ye Ji juga mengungkapkan rasa terima kasihnya saat dia berkata, "Saya ingin berterima kasih kepada semua orang yang berpartisipasi dalam‘ It’s Okay to Not Be Okay, ’serta semua pemirsa.”

Oh Jung Se memenangkan penonton dengan perannya sebagai Moon Sang Tae, saudara laki-laki Moon Kang Tae yang hidup di dunianya sendiri yang disukai dan tidak disukai tetapi akhirnya tumbuh menjadi dewasa dengan bantuan kakaknya dan Go Moon Young.

Dia berkomentar, “Berkat Moon Sang Tae, saya bisa memperluas perspektif saya tentang dunia. Dari semua peran yang saya miliki, Moon Sang Tae adalah yang paling murni dan berhati hangat. Dia membuatku merefleksikan diriku. "