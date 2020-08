Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu 'Melepasmu' - Drive, Dilengkapi Lirik Lagu dan Video Klip

BANGKAPOS.COM - Berikut chord gitar dan lirik lagu Melepasmu dari grup band Drive, serta video klipnya.

Lagu ini masuk dalam album bertajuk Kita untuk Selamanya, yang dirilis pada 2008 silam.

Video klip lagu Melepasmu diunggah di YouTube Emotion Entertainment pada 17 Juli 2012.

Ini Chord Gitar dan Lirik Lagu Melepasmu - Drive :

[intro] Am C-F

G-Am C-F 3x

G Dm

tak mungkin menyalahkan waktu

G F

tak mungkin menyalahkan keadaan

G Dm

kau datang di saat membutuhkanmu

G F

dari masalah hidupku bersamanya

Reff:

G C G

semakin ku menyayangimu

Dm Am G

semakin ku harus melepasmu dari hidupku

C G Dm

tak ingin lukai hatimu lebih dari ini

Am G

kita tak mungkin trus bersama

Am C-F

G Dm

satu saat nanti kau kan dapatkan

G F

seorang yang akan dampingi hidupmu

G Dm

biarkan ini menjadi kenangan

G F G

dua hati yang tak pernah menyatu