Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu 'Bukan Cinta Biasa' Afgan Syah Reza

Chord dan Lirik Lagu 'Bukan Cinta Biasa' Afgan Syah Reza

BANGKAPOS.COM-- Afgan merupakan salah satu penyanyi berbakat yang dimiliki Indonesia.

Suaranya yang khas dan lagu-lagu yang dinyanyikan selalu disukai penggemarnya.

Salah satu lagu yang dinyanyikan Afgan yang cukup melegenda dalah 'bukan cinta biasa'.

Berikut chord dan liriknya seperti dilansir dari Tribunsolo.com

Intro: C Am F Fm C

C Em F

Kali ini kusadari

A Dm

Aku telah jatuh cinta

E Am G

Dari hatiku terdalam

F Dm E

Sungguh aku cinta padamu

Reff I:

A C# F#m

Cintaku bukanlah cinta biasa

F# Bm D

Jika kamu yang memiliki

E D C#m F#m D E G

Dan kamu yang temaniku seumur hidupku

C Em F

Terimalah pengakuanku

A Dm C

Percayalah kepadaku

Dm E Am G

Semua ini kulakukan

F Em Dm G

Karena kamu memang untukku

Reff II:

C E Am

Cinta ku bukan cinta biasa

A Dm F

Jika kamu yang memiliki

G F Em Am F G

Dan kamu yang temaniku seumur hidupku

G E Am C F Am C F Dm F Dm G

Seumur hidupku

*

A D F# Bm

Cinta ku bukan cinta biasa

B Em G

Jika kamu yang memiliki

A G F#m Bm G A

Dan kamu yang temaniku seumur hidupku

Repeat * (Dan kamu yang......hidupku)

D F#m G D

Terimalah pengakuanku

