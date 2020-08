Pegadaian Pangkalpinang Salurkan Dana PEN Rp 3 Miliar, Pembiayaan UMi untuk UMKM hingga Nelayan

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- PT Pegadaian (Persero) terus konsisten mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) melalui penyaluran pinjaman kepada masyarakat.

Kepala Pegadaian Cabang Pangkalpinang, Zulkarnain mengatakan melalui program PEN pihak Pegadaian akan menyalurkan pembiayaan Ultra Mikro (UMi) bagi seluruh pelaku usaha, baik itu UMKM, petani, nelayan dan lainnya.

Melalui program tersebut, target dana yang akan disalurkan oleh pihak Pegadaian Cabang Pangkalpinang yaitu sebesar Rp 3 miliar.

"Target dana yang akan kita salurkan yaitu Rp 3 miliar dan itu harus kita capai, jika memang dana yang dibutuh lebih dari Rp 3 miliar maka kita akan lakukan penambahan dana," ungkap Zulkarnain kepada bangkapos.com, Selasa (11/8/2020).

Dia menyebutkan selama dua minggu pelaksanaan program PEN, pihaknya telah menyalurkan dana sebesar Rp 100 juta.

"Untuk penyaluran pendanaan program PEN yang kita laksanakan di awal Agustus, tepatnya selama dua minggu ini kita sudah menyalurkan dana ke sebesar Rp 100 juta ke berbagai pelaku usaha," ujarnya.

Dikatakan Zulkarnain, pinjaman yang diberikan kepada pelaku usaha yaitu mulai dari Rp 1 juta sampai dengan Rp10 juta.

Sementara itu, per periode selama empat bulan, nasbah akan mendapatkan diskon sewa modal per bulannya.

"Khusus untuk fidusia akan mendapat diskon sewa modal per bulannya yaitu 0,06 persen, sedangkan untuk gadai usaha per periode atau per bulannya diskon sewa modal 1,2 persen. Untuk diskon sewa modal ini memang sudah ditentukan dari pusat," Kata Zulkarnain.

Dia menuturkan syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah yaitu harus melampirkan surat usaha dan juga harus lolos sistem informasi kredit program (SIKP).

"Jadi jika pelaku usaha ini sudah tergabung di KUR maka kita tidak bisa lagi menyalurkan dananya karena sudah terlampir di SIKP, dan kita hanya bisa menyalurkan khusus untuk yang lolos SKIP saja," sebutnya.

Dia mengatakan beberapa keuntungan yang akan didapatkan oleh nasabah yaitu pendampingan dalam bentuk pemberian motivasi atau sosialisasi, konsultasi terkait, peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM), pengawasan dan pendampingan lainnya.

"Semoga program ini bisa dikenal oleh masyarakat, target yang ditentukan bisa tercapai, dan melalui program ini juga bisa membantu ekonomi masyarakat, termasuk UMKM yang dulunya terpuruk selama pandemi bisa bangkit kembali," tuturnya. (*)