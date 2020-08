Dugaan Fans Tentang BLACKPINK akan Duet Dengan Selena Gomes Akhirnya Terjawab, Lagu Apa Ya?

Dugaan Fans Tentang BLACKPINK akan Duet Dengan Selena Gomes Akhirnya Terjawab

BANGKAPOS.COM-- Teka-teki group vokal BLACKPINK berduet dengan artis di singel terbarunya terkuak.

Manageman BLACKPINK, YG Entertainment akhirnya mirilis nama tersebut di media sosial mereka.

Dugaan yang diarahkan warganet hingga penggemar mereka tidak meleset.

BLACKPINK akan berduet dengan penyanyi tenar, Selena Gomes, di singel terbaru mereka yang akan rilis 28 Agustus 2020 mendatang.

"Sangat bersemangat untuk mengumumkan @BlackPinkOfficial dan saya memiliki lagu baru yang akan dirilis pada 28 Agustus," tulis bintang pop itu melalui unggahan di akun Instagram-nya, Selasa (11/8/2020).

Pengumuman tersebut datang hanya seminggu setelah YG Entertainment mengumumkan sebuah kolaborasi rahasia.

Singel BLACKPINK dengan mantan kekasih Justin Bieber itu merupakan lagu kedua dari rangkaian comeback BLACKPINK menuju peluncuran full album perdananya.

Group yang beranggotakan empat orang ini pada 26 Juni 2020 lalu membukanya dengan singel "How You Like That".

Sebelumnya, BLACKPINK juga sudah memastikan akan merilis full albumnya yang bertajuk The Album pada 2 Oktober 2020.