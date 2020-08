Kabar Gembira, Vaksin Covid-19 Sudah Ditemukan dan Segera Diproduksi Massal oleh Rusia Bulan Depan

BANGKAPOS.COM -- Media internasional melaporkan bahwa Rusia telah mengumumkan bahwa mereka telah mendaftar untuk vaksin COVID-19, meskipun ada seruan untuk tidak melakukannya sampai uji klinis selesai.

Menurut Moscow Times, Presiden Vladimir Putin telah mengumumkan bahwa vaksin tersebut telah terdaftar sementara produksi massal diharapkan dimulai September ini, diikuti dengan vaksinasi skala besar pada Oktober.

Senin pekan lalu, Association of Clinical Test Organisations (ACTO) mendesak pemerintah untuk lebih banyak melakukan uji klinis sebelum registrasi vaksinasi.

Meski begitu, seruan itu dikesampingkan oleh Deputy Chief Superintendent of Health, Federal Service for Surveillance in Healthcare (Roszdravnadzor), Valentina Kosenko yang mengklaim bahwa vaksin tersebut tidak menimbulkan efek samping yang serius.

“ACTO terus menarik kesimpulan tanpa mengetahui hasilnya.

Ratusan relawan telah divaksinasi dengan vaksin ini dan tidak ada efek samping yang serius, ”kata Kosenko seperti dilansir Moscow Times.

Pekan lalu, lembaga penelitian yang dikelola pemerintah Rusia, Gamaleya, dilaporkan melakukan uji coba fase ketiga vaksin COVID-19 yang melibatkan ribuan sukarelawan.

Roszdravnadzor Kepala Departemen Pengendalian Mutu Sergei Glagolev mengatakan konfirmasi laboratorium dari vaksin akan dilaksanakan setelah pendaftaran dan selama uji coba terakhir vaksin.

"Mendaftarkan pengobatan selama fase awal studi klinis dapat diterima. Skema serupa ada di Uni Eropa dan Amerika Serikat, ”kata Glagolev.

“Selama pandemi, negara-negara mengizinkan (penggunaan) obat-obatan tanpa uji coba acak, tetapi ini berbeda dengan vaksin Gamaleya.