KIM Sunkyung Rogoh Kocek Segini Per Episode untuk Busana di The World of The Married

Aktris Kim Sunkyung dalam drama Korea The World of The Married(KStarLive)

BANGKAPOS.COM - Demi perannya sebagai wanita kaya di drama Korea The World of The Married, Kim Sunkyung habiskan banyak uang untuk membeli pakaian.

Artis veteran Kim Sunkyung muncul di episode 42 'Kim Soomi's Are You Eating Well?' Dalam acara tersebut, Kim Sunkyung berbicara tentang perannya di The World of The Married.

Memerankan karakter bernama Eom Hyo Jung, wanita paling kaya dan juga mantan model yang kemudian menjadi ibu dari Yeo Dakyung ( Han So Hee), penampilan Kim Sunkyung di drama tersebut tentunya harus memberi kesan mewah.

Demi perannya itu, Kim Sunkyung harus mengeluarkan uang sekitar 2-3 juta Won (sekitar Rp 24-37 juta) untuk busana yang dikenakannya di setiap episode.

"Karena karakternya adalah istri dari orang paling penting di Gosan. Itu sebabnya saya menghabiskan banyak uang di pakaian," kata Kim Sunkyung.

Drama Korea The World of The Married mendapat perhatian dari banyak penonton, tidak hanya di Korea Selatan tapi juga di berbagai negara, termasuk di Indonesia.

Diadaptasi dari serial televisi Inggris, Doctor Foster, drama yang dibintangi Kim Hee Ae ini mendapat rating menakjubkan di setiap episodenya.