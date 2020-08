DPD APDESI Bangka Belitung Pertanyakan Kejelasan BST, Kalau Rp 300.000 Sebulan Ngerapik

BANGKAPOS.COM,BANGKA--Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Bangka Belitung, bersama DPD Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Babel, melakukan audiensi untuk menanyakan kepastian Bantuan Sosial Tunai (BST), pada Kamis (13/8/2020) di ruang Banmus DPRD.

Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) APDESI Provinsi Bangka Belitung, Sumirzan, menyampaikan terkait bantuan BST yang belum diberikan dan dikuranginya dari Rp 600.000 menjadi Rp 300.000.

"Jujur saya bingung kenapa jumlahnya menjadi Rp 300.000, seperti yang pernah disampaikan, sementara bantuan dari kementerian begitu juga bantuan dari dana desa jumlahnya Rp 600.000," ungkap Sumirzan dalam audiensi bersama anggota DPRD Babel Komisi IV.

Dengan alasan tersebut, DPD APDESI Babel ingin menanyakan penyebab dikurangnya bantuan sosial tunai (BST) dan kapan diberikan bantuan tersebut.

"Sehingga kami mohon diperjuangkan, karena masyarakat nanti banyak bertanya, jangan sampai kami bingung menjelaskan ke mereka. Apabila memutuskan Rp 300.000, kita sepakat kita tolak, kami ingin mengupayakan itu semaksimal mungkin, kami ingin Rp 300.000 selama tiga bulan, bukan sebulan, kalau satu bulan kita tolak. Bahasanya diupayakan lagi, jangan sebut ada nanti sebut ada bulan kedua dan ketiga. Ngerapik," sesal Sumirzan dengan suara meninggi saat audiensi.

Menanggapi pertanyaan itu, Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi (Bakuda) Babel, Fery Afryanto, menjelaskan terkait bantuan yang sudah direncanakan oleh Pemprov Babel.

"Seperti awalnya kita ingin top up program pertama, disampaikan pemerintah Provinsi untuk ditambah bagi penerima PKH dan BPNT dikumpulkan Bupati/Walikota, dan surat izin kita ke Menteri Sosial sampai saat ini belum diizinkan terkait kode rekening melakukan top up. Sehingga kesimpulanya diputuskan bersama tidak melakukan top up, diganti melalui BST kepada masyarakat yang tidak menerima PKH dan BPNT maksimal 50 KK per Desa/Kelurhan melalui surat dinas, berdasarkan rapat Banggar di DPRD," jelas Fery.

Fery menambahkan dalam keputuskan bersama badan memberikan bantuan masyarakat dengan maksimal 50 orang per KK Desa/Kelurahan, selama satu bulan sebesar Rp 300.000, itu disepakati bersama berkaitan dengan anggaran 2020.

"Posturnya anggaran Rp 33 miliar tetapi, setelah waktu berjalan darurat covid selama tiga bulan lalu, menimbulkan dampak ekonomi cukup berat berpengaruh besar kepada pendapatan asli daerah (PAD) kita. Karena bantuan sosial sumbernya dari PAD, salah satunya berpengaruh adalah dari bea balik nama, turun drastis masyarakat membeli kendaraan dan penggunaan BBM sangat menurun karena empat bulan kemaren mewajibkan bekerja dari rumah, mempengaruhi pajak BBM," ungkap Ferry. (Bangkapos.com/Riki Pratama)