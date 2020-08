Sang Ibu Tak Peduli Kata Orang, Desainer Oscar Lawalata Memilih Jadi Wanita

BANGKAPOS.COM - Desainer Oscar Lawalata yang tak lain merupakan kakak Mario Lawalata memutuskan untuk menjadi seorang wanita.

Hal tersebut diungkapkan ibunda Oscar dan Mario Lawalata di akun YouTubenya, Reggy Lawalata dalam video berjudul 'Untold Story Reggy Lawalata - Anakku Feminin', Rabu (5/8/2020).

"Pilihan gender Oscar itu wanita, firm," ucap Reggy Lawalata seperti dikutip Grid.ID.

Sebagai seorang ibu, Reggy Lawalata pun menerima keputusan sang putra.

Ibunda Oscar dan Mario Lawalata itu menerima keputusan sang anak sekitar 6 tahun belakangan ini.

"Ya (menerima) 5-6 tahun. Kami, saya dan Oscar berbicara dari hati ke hati. Saya harus menentukan. Pemilihan Oscar apapun itu saya support karena bagaimana pun kamu adalah anak saya, apapun kamu i love you so much," kata Reggy Lawalata.

Oscar Lawalata, desainer yang memilih jadi wanita. (instagram/oscarlawalata)

"So you can do what you want. What ever what you want dan saya tidak peduli dengan semua orang," lanjut aktris 60 tahun itu.

Setelah mengetahui keputusan Oscar, Reggy pun berbicara kepada Mario Lawalata.

"Dan saya berbicara pada Mario. Akhirnya kita bertiga bilang apapun yang kamu mau lakukan, apapun yang membuat kamu bahagia, kami ngga komentar, kami mendukung itu," terangnya.

Sebelumnya, Reggy pun sudah sempat mengarahkan putranya untuk melakukan aktivitas maskulin yang umumnya dilakukan laki-laki.

"Saya suruh dia karate, kadang saya suruh ikut Mario basket, terus jadi model. Saya arahkan waktu itu dia SMP," tutup ibunda Oscar dan Mario Lawalata itu. (Grid.ID/Hana Futari)

Artikel ini tayang di Grid.ID berjudul Desainer Oscar Lawalata, Kakak Mario Lawalata Pilih Menjadi Seorang Wanita, Sang Ibu: Apapun Itu Saya Support