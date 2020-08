Suzuki All New Ertiga Mobil Nyaman dan Irit Bahan Bakar, Market Share Nomor 1 di Bangka Belitung

Suzuki Jagorawi Motor menawarkan mobil keluarga andalan dan kebanggaannya, All New Ertiga.

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Mobil keluarga atau yang sering disebut sebagai multi purpose vehicle (MPV) menjadi jenis mobil yang paling diminati di Indonesia termasuk Bangka Belitung.

Banyak orang mempertimbangkan mobil MPV yang nyaman untuk membawa anggota keluarga hingga tujuh orang. Selain kapasitas penumpang, konsumsi bahan bakar mobil itu juga menjadi salah satu pertimbangan orang dalam membeli mobil.

Suzuki Jagorawi Motor selaku Authorized Dealer Mobil Suzuki di Wilayah Bangka Belitung menawarkan mobil keluarga andalan dan kebanggaannya yaitu All New Ertiga.

Performa mesin All New Ertiga dengan mesin baru berkode K15B. Mesin ini memberikan lebih banyak tenaga menjadi 104,7 PS di 6.000 rpm dan torsi sebanyak 138Nm di 4.400 rpm. Dengan mesin baru ini, performa mobil lebih responsif saat berjalan di berbagai medan dan irit bahan bakar minyak (BBM).

Dari segi emisi, All New Ertiga memiliki Multi Point Injection yang sudah memenuhi standarisasi EURO 4. Dalam acara All New Ertiga Tripventure yang diselenggarkan oleh SIS konsumsi All New Ertiga 33,45 km/l untuk transmisi manual serta 29,67 km/l untuk transmisi otomatis.

Suzuki All New Ertiga merupakan salah satu mobil keluarga andalan dari Suzuki yang ikut berkompetisi di kategori LMPV atau mobil keluarga yang menawarkan banyak keunggulannya, sehingga mobil ini sangat laku keras dan sukses di Bangka Belitung serta mendominasi penjualan yang sangat tinggi dan memimpin market share nomor 1 dibandingkan dengan kompetitor-kompetitornya.

Harga Suzuki All New Ertiga tetap terjangkau, cukup beli dengan harga DP mulai Rp 12 jutaan saja, angsuran super ringan dan cashback puluhan juta.

Selain itu, dapatkan juga hadiah langsung emas logam mulia khusus pembelian hingga bulan Agustus ini.

Jangan lupa kunjungi juga pameran di Transmart Pangkalpinang setiap hari, di TJ Mart Jalan Selan, Toko Neneng khusus hari Jumat sampai Minggu.

"Dapatkan spesial tambahan khusus Anda yang deal atau membeli mobil saat pameran berlangsung," ujar Marketing Support PT Jagorawi Motor, Pompi.

Pemesanan dan informasi spesifikasi lebih lengkap, dapat menghubungi Showroom Suzuki PT Jagorawi Motor terdekat di Jalan Raya Koba Pangkalanbaru, telp. (0717) 437009 / 439899, Jalan Soekarno Hatta (Masa Jaya Motor), Jalan Jenderal Sudirman (Depan Mall Puncak), telp. (0717) 437998. Wilayah Sungailiat, Jalan Raya Kenanga Sungailiat (Depan Lapangan Basket YPK) telp. (0717) 9104151, Wilayah Belitung Jalan Jenderal Sudirman Air Raya Tanjungpandan, telp. (0719) 9222888 / 9222188. (*)