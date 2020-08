Menangkan Tiket Pesawat Untuk 2 Orang Dalam Gelar Santika Online Travel Fair 

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Setelah 5 bulan kegiatan #dirumahsaja mulai dihimbau oleh pemerintah, kini masyarakat sudah mulai berani untuk melakukan perjalanan keluar kota.

Semenjak pemerintah melonggarkan aturan pembatasan sosial berskala besar, Staycation menjadi hiburan yang paling diminati saat ini.

Santika Indonesia Hotels & Resorts kembali menggelar Santika Online Travel Fair pada 14 – 28 Agustus 2020, yang diberi tema “Celebrating Our Birthday”.

Assistant Marcomm Manager dari Santika Indonesia Hotels & Resorts, Prita Gero menjelaskan even Santika Online Travel Fair kali ini bebeda dari yang sebelumnya karena bertepatan dengan perayaan ulang tahun Santika Indonesia Hotels & Resorts yang ke-39.

“Kami memberikan hadiah bagi pembeli terbanyak secara keseluruhan dan juga hadiah bagi pembeli terbanyak secara brandnya. Untuk pembeli terbanyak, kami memberikan hadiah berupa 2 tiket pesawat (PP) ke kota manapun yang mereka mau. Untuk per-brand-nya, kami memberikan merchandise-merchandise menarik. Hadiah-hadiah ini kami berikan sebagai ucapan terima kasih atas dukungan para tamu setia kami selama 39 tahun ini” jelas Prita, dalam rillis, Jumat (14/8).

Dikemukakan Prita, bahwa even ini dilakukan secara online melalui aplikasi member Santika, MyValue yang bisa di-download di Google Play untuk Android dan Apple Store untuk iOs. Cara membeli voucher ini gampang sekali.

"Anda cukup mendownload aplikasi MyValue, lalu daftar menjadi member MyValue secara gratis dan kemudian anda bisa langsung mencari voucher hotel group Santika Indonesia Hotels & Resorts yang anda inginkan," ungkapnya.

Menurut Prita, setiap hotel memiliki kuota voucher yang terbatas sehingga siapa cepat, dia yang akan dapat.

“Harga voucher yang dijual pada even Santika Online Travel Fair kali ini dimulai dari Rp 200.000,- /malam dan akan ada flash sale tepat di hari ulang tahun Santika Indonesia yaitu di tanggal 22 Agustus, dimana kita menjual harga voucher mulai dari Rp 139.000,-/malam," ujarnya.

Ditambahkan Prita, flash sale hanya akan berlangsung selama satu jam pukul 18.00 – 19.00 WIB.

Dikemukakannya bahwa semua voucher yang dijual memiliki masa berlaku mulai dari 14 Agustus 2020 sampai 31 Mei 2021. Harga sudah termasuk breakfast untuk 2 orang.

Santika Indonesia Hotels and Resorts saat ini mengelola 114 unit hotel dengan 7 brand utama: The Anvaya Beach Resorts sebagai hotel berbintang 5 berjumlah 1 unit, Hotel Santika Premiere sebagai hotel berbintang 4 dengan total 13 unit,

Hotel Santika sebagai hotel berbintang 3 dengan total 30 unit, Kampi Hotel sebagai instagenic hotel berbintang 3 berjumlah 1 unit, Amaris Hotel sebagai smart hotel dengan total 65 unit dan The Royal Collection (The Samaya dan The Kayana) sebagai Boutique Villas dengan total 4 unit.

Download aplikasi MyValue di iOS atau Google Play Store lalu daftar menjadi member Santika Indonesia dan nikmati keuntungannya di semua jaringan hotel Santika Indonesia Hotels & Resorts. (rya)

Informasi dapat menghubungi :

Prita Gero Assistant Corp Marketing Communication Manager

Santika Indonesia Hotels & Resorts

081280700538 / (021) 2700027 ext 154

pritagero@santika.com