Penjual Ikan Air Tawar Bermunculan di Tepi Jalan, Warga Isi Waktu Luang Sejak Pandemi Covid-19

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Banyak penjual ikan air tawar memanfaatkan berjualan di tepi jalan untuk penghasilan sehari-hari.

Hal ini dikarenakan pembeli ikan air tawar saat ini mulai banyak dikarenakan pandemi Covid-19.

Satu diantara penjual ikan hias dan air tawar di tepi jalan tepatnya depan kubur Belanda dekat lampu merah Jalan Mentok yakni Ujang, Warga Kampung Keramat.

Dia menuturkan sudah tiga bulan berjualan ikan air tawar di tepi jalan dengan banyak pilihan ikan air tawar.

Ikan air tawar yang dijual seperti ikan sepat, ikan betok, gabus, kiung, sulur, blido, ikan bulan, toman, petutu dan ikan lele.

Diakuinya, harga ikan ada yang per bungkus dan ada per ekor tergantung ukuran ikan tersebut.

"Misalnya ikan bulan Rp 30 ribu per ekor ukuran besar kalau yang kecil Rp 15 ribu per bungkus, ikan sulur Rp 50 ribu per ekor dengan ukuran panjang 20 cm, ikan Toman ukuran 15 cm Rp 20 ribu dan yang 20-an cm Rp 70 ribu ikan belido per ekor Rp 15 ribu, ikan petutu Rp 10 ribu per ekor," kata Ujang saat ditemui oleh bangkapos.com di tempat jualannya depan Makam Belanda dekat lampu merah Jalan Mentok, Jumat (14/8/2020).

"Sedangkan ikan betok, sepat, anak gabus, anak kiung per bungkus Rp 5.000. Ikan lele per bungkus Rp 20 ribu, ikan gabus yang ukuran sedang Rp 30 ribu per bungkus," lanjut Ujang.

Ikan air tawar yang dijual oleh Ujang ini diambil dari tukang tangguh (mencari ikan air tawar) kemudian baru dijual.

Ikan tersebut berasal dari Bangka yaitu dari Penyak, Terak, Kurau, Mendobarat, Tua Tunu dan Air Anyir kebanyakan dari daerah tersebut.

Menurut Ujang, dirinya membeli ke tukang cari seperti ikan gabus, kiung Rp 130 ribu per kilo, sedangkan ikan sepat dan betok Rp 40 ribu per kilo.

Penghasilan Ujang dalam menjual ikan air tawar di tepi jalan depan makam Belanda yakni berkisar Rp 200 sampai Rp 250 ribu.

"Rata-rata penghasilan per hari Rp 200 ribu sampai Rp 250 ribu, itu masih kotor. Kemudian dipotong uang beli kertas, karet dan beli ikan lagi," ungkapnya.

Dari sekian banyak ikan, diakuinya yang paling banyak dicari oleh masyarakat atau pembeli yaitu ikan sepat dan anak ikan gabus.

"Masyarakat yang membeli ikan kebanyakan untuk bibit misalnya ikan gabus. Kemudian ikan sepat dibeli karena lebih gampang hidup tidak mudah mati sehingga banyak masyarakat tertarik untuk membeli ikan tersebut," ujarnya. (*)