Penjual Ikan Air Tawar Sebut Kini Peminat Ikan Meningkat, Isi Waktu di Rumah saat Pandemi Covid-19

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Ikan air tawar saat ini banyak diminati masyarakat apalagi ditengah pandemi Covid-19 seperti ini.

Deri, Warga Kampung Opas Pangkalpinang yang sudah satu tahun lebih berjualan ikan mengungkapkan peminat ikan air tawar meningkat sejak pandemi Covid-19.

"Meningkatnya peminat ikan dikarenakan pandemi Covid-19, orang banyak di rumah dan kerjanya merawat ikan hias," ungkap Deri kepada bangkapos.com yang berjualan di depan Makam Belanda Pangkalpinang, Jumat (14/8/2020).

Saat ini kata Deri, merawat ikan hias jadi tren tahun ini, sebelumnya peminat ikan masih sedikit dan saat ini Alhamdulillah sudah banyak.

"Lumayan jauh peningkatan dari sebelumnya, kurang lebih sekitar 30 persen peningkatannya," sambungnya.

Penghasilan dari jualan ikan tawar ini mulai dari Rp 250 ribu sampai Rp 350 ribu dalam satu hari, khususnya selama pandemi.

Sebelum pandemi penghasilan Deri tidak mencapai Rp 350 ribu dikarenakan peminat masih belum begitu banyak.

Ikan air tawar yang dijualnya seperti ikan gabus, ikan sepat, ikan tapa, ikan palem dan ikan gembul.

Diakuinya beberapa hari ini stok ikan sedikit karena tidak ada yang mengantar ikan.

Ikan tersebut diperoleh dari temannya yang langsung mencari ikan.

"Teman yang cari dan saya yang jualnya, ikannya ada yang dari Penyak, Sarang Mandi dan dari Puding Besar," tuturnya.

Harga ikan di tempat Deri sangat bervariasi, tergantung jenis dan ukuran.

"Harga anak ikan gabus, sepat per kantong Rp 5.000, ikan tapa per ekor Rp 40-50 ribu dan ikan gembul ukuran panjang 15 cm Rp 50 ribu sampai Rp 60 ribu dan yang ukuran 10 cm Rp 30 ribu sampai Rp 40 ribu, ikan gabus yang 25 cm Rp 15 ribu sampai Rp 20 ribu, ikan palem Rp 5.000 per ekor," jelasnya.

Penghasilan yang diterimanya dibagi dengan pencari ikan.

Deri mengatakan, ikan yang paling banyak dibeli yakni anak ikan gabus. Hal itu diakuinya karena ikan gabus banyak ukuran dari yang kecil sampai yang besar. (*)