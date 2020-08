Begini Penjelasan Peneliti Kopi Bisa Menurunkan Depresi dan Bunuh Diri sehingga 50 Persen

BANGKAPOS.COM - Bagi beberapa orang kopi adalah bagian kehidupan yang harus dikonsumsi setiap hari, apakah Moms salah satunya?

Seperti diketahui, kopi memang banyak disebut-sebut sebagai sumber energi instan yang biasa menemani pagi hari.

Akan tetapi tidak sedikit juga yang suka menikmati kopi untuk bersantai di siang atau pun sore hari.

Namun siapa sangka, ternyata ada manfaat kopi yang jarang diketahui oleh banyak orang, yaitu bisa menurunkan angka risiko bunuh diri sebanyak 50 persen.

Melansir dari World of Buzz, penelitian ini dilakukan oleh Harvard School of Public Health kepada beberapa pria dan wanita.

Minum beberapa cangkir kopi hitam setiap hari dapat mengurangi risiko bunuh diri sebanyak 50 persen, penelitian ini ditulis dalam The World Journal of Biological Psychiatry.

Menurut Harvard Gazette, studi ini dilakukan dengan meninjau tiga kelompok besar berdasarkan data yang dikumpulkan di Amerika Serikat (AS) dalam jangka 20 tahun.

- 43.599 laki-laki terdaftar dalam Health Professionals Follow-Up Study (HPFS) (1988–2008).

- 73.820 wanita di Nurses Health Study (NHS) (1992-2008).